سعيد الطاير يبحث التعاون مع قنصل البحرين الجديد

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، في زيارة تعارفية، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.

ورحب الطاير في مستهل الزيارة، بالقنصل العام الجديد لمملكة البحرين في دبي والإمارات الشمالية، متمنياً له النجاح في مهمته الدبلوماسية المقبلة، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الطاير أمام السفير، المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تعزيز قطاع الطاقة المتجددة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 لتعزيز الاستدامة وترسيخ مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، وذلك انسجاماً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

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