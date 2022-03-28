«الفجيرة للموارد» تُطلِق 7 مبادرات بيئية لتمكين النمو المستدام

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن إطلاق 7 مبادرات بيئية متكاملة تحت شعار «الجميع في مُهمّة واحدة»، تستهدف الشركات والمنشآت العاملة تحت مظلة المؤسسة في إمارة الفجيرة، معتمدة في ذلك على مُرتكزات استراتيجية، تدعم توجهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الوعي البيئي وتمكين النمو المستدام، وذلك من خلال نهج عملي واستباقي يتبنّى مُمارسات صديقة للبيئة وتدعم جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال المؤتمر العربي الدولي للتعدين.

وقال: إن هذه المبادرات تندرج ضمن خُطط المؤسسة واستراتيجيتها، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2071 ورؤية إمارة الفجيرة 2040، بما يعكس الجهود الوطنية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في تحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام من خلال إطلاق مبادرات نموذجية يُحتذى بها في تحويل التحديات في هذا القطاع الحيوي إلى فُرص سيتم تنفيذها وفق سلسلة متواصلة حتى نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن المبادرات السبع تشمل مبادرة الحافلة المتنقلة والمزوّدة بشاشات عرض تُساهم في تعزيز وعي العاملين في المنشآت التعدينية بالبيئة والصحة والسلامة في مواقع العمل، إلى جانب مبادرة إنشاء مركز للتدريب خاص بالمنشآت العاملة تحت مظلّة المؤسسة، ومبادرة تنظيم ملتقى متخصّص بمجال البيئة والصحة والسلامة يطرح موضوعات ذات أهمية ويُتيح الفُرصة للمنشآت والجهات المعنية باستعراض وتبادل الحلول المُثلى لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك مبادرة تطوير الدليل الإرشادي الخاص بالمنشآت، ومبادرة توريد أجهزة متطوّرة بهدف قياس الضوابط التشغيلية وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشكلٍ دوري وبأسلوب فعّال بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمتطلبات البيئية، وكذلك مبادرة تنظيم حزمة برامج تدريبية حول أفضل النُظُم الإدارية المطبّقة بالمؤسسة ذات الشأن بالمجال البيئي تستهدف الموظفين، بالإضافةِ إلى مبادرة وضع أنظمة للشركات لإدارة المخلفات.

وذكر أن المبادرات البيئية ترتكز في تنفيذها على مُنتسبي المؤسسة وعلى شراكاتها النوعية مع القطاعين الحكومي والخاص، وستخلقُ مزيجاً متنوعاً من الفُرص الجديدة للتنمية المستدامة، كما ستساهم بدعم اقتصاد المعرفة وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات بما يتواءم مع جهود التوعية والتثقيف البيئي في الدولة، مؤكداً بأن العمل البيئي عمل مشترك بين المؤسسة والشركات العاملة تحت مظلتها والمجتمع المحلي في سبيل النهوض بالقطاع وازدهاره في إمارة الفجيرة.

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