ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عذبة الغرير

المصدر: دبي - وام

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أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس صلاة الجنازة، في مسجد الشهداء بمقبرة القصيص، على جثمان المغفور لها عذبة ماجد أحمد الغرير شقيقة جمال وعبد الله وعلي وحمد وعمر وأحمد ومحمد ماجد الغرير. ثم توجه سموه وجموع المشيعين، ليواروا جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة القصيص.

وتقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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