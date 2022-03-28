اليوم انطلاق الدورة 14 « لفقه ومحاسبة الزكاة»

المصدر: ( أبوظبي-وام)

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تنطلق اليوم أعمال الدورة 14 «الجوانب التطبيقية المعاصرة لفقه ومحاسبة الزكاة» التي ينظمها صندوق الزكاة برعاية بنك أبوظبي التجاري - الصيرفة الإسلامية وتستمر لمدة أربعة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ما يقارب 200 مشارك.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق استأنف عقد دوراته المتخصصة التي التزم بها ضمن جهوده المستمرة في التوعية بفريضة الزكاة.

وأضاف: «برعاية مشكورة من بنك أبوظبي التجاري جددنا في صندوق الزكاة دورة»الجوانب التطبيقية المعاصرة لفقه ومحاسبة الزكاة«بحلتها الجديدة عن طريق الاتصال المرئي، وبحضور من يمثلون معظم قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات خاصة وعامة، وجامعات، وجمعيات خيرية وكذلك محاسبي المصارف الإسلامية».

وأوضح المهيري أن الهدف من تلك الدورات هو زيادة تنمية الوعي الزكوي لدى أفراد المجتمع، حيث ستقوم الدورة بتغطية الأسس المحاسبية العامة للزكاة في ظل التطبيق المعاصر ونماذج محاسبية تطبيقية لحساب الزكاة وفقاً لأنواع الأموال والأنشطة والبنود المحاسبية.

ولفت إلى أن الدورة تستهدف المعنيين بحساب زكاة الشركات من المحاسبين، والمدققين، والمدراء والمراقبين الماليين، وأساتذة الجامعات، والباحثين المتخصصين، والمكاتب الاستشارية والقانونية ونحوهم، حيث تعرض الدورة مجموعة من الأدوات والإجراءات المحاسبية .

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