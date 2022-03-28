تنفيذ أول مشاريع «الشارقة الخيرية» الرمضانية

المصدر: ( الشارقة – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع مستحقات مشروع «السلة الرمضانية»، والذي يأتي ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، ويستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك.

وقال ناصر مسعود بلال، رئيس قطاع الفروع، مدير إدارة الجمعية في كلباء، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية قد انتهوا من توزع مخصصات السلة الرمضانية بشكل مبكر قبيل حلول الشهر الفضيل، حيث تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة، بواقع 6 آلاف سلة تتوفر بها قرابة 12 صنفاً من المواد الغذائية، حيث تم توزيعها لصالح 25 ألف مستفيد.

وأكد أنه تم مراعاة تنفيذ المشروع بشكل عيني في صورة سلة تتوفر بها جميع المواد والاحتياجات الأساسية لكل بيت وأسرة، حيث راعت الجمعية توفير مواد غذائية بكميات كبيرة وذات جودة عالية، ولذا كانت عملية التوزيع بشكل عيني فيه تحقيقاً لمصلحة المستحقين من حيث توفير جميع المواد الغذائية المطلوبة واحتواء العدد الأكبر من المستحقين بالشكل الذي يصون كرامة المستحقين، مشيراً إلى أن التوزيع استمر بشكل يومي في كافة مناطق إمارة الشارقة من خلال الإدارات الفرعية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز