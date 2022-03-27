نهيان بن مبارك يتسلم وسام الشخصية الأكثر إبداعا من اتحاد المبدعين العرب

المصدر: وام

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تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و التعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي وسام الشخصية الأكثر إبداعا من اتحاد المبدعين العرب وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وجاء اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بإجماع كافة أعضاء لجنة الاختيار وأكدت اللجنة أن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جاء عن استحقاق وجدارة فقد أثبت للعالم أجمع بأن دولة الإمارات قادرة أن تكون في الصفوف الأولى لدول العالم المتقدم من خلال فعاليات رائدة وفريدة من نوعها ورؤية مستنيرة منذ بدء إكسبو 2020 دبي وكان من أهم هذه الفعاليات إطلاق "التحالف العالمي للتسامح "ضمن إكسبو 2020 دبي لتكون الإمارات منصة عالمية ترسخ قيم السلام والأخوة والعلاقات الإنسانية.

وقال الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب في تصريح له -بهذه المناسبة- إن اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشخصية الأكثر إبداعا للعام 2021 جاء تكريما لجهود معاليه المشهودة في قيادة ملف التسامح والتعايش في دولة الإمارات والذي امتد تأثيره إقليما وعالميا حتى باتت الإمارات نموذجا متفردا في إرساء قيم السلام والتسامح والحوار والأخوة الإنسانية على مستوى العالم.

وأضاف رئيس اتحاد المبدعين العرب أن دولة الإمارات أرست نموذجا ملهما في التضامن الإنساني بين بني البشر ودعم المجتمعات والشعوب في ربوع العالم دون النظر إلى عرق أو لون أو دين والذي ظهر جليا خلال أزمة "كورنا" التي يشهدها العالم حيث قدمت الدعم للعديد من الدول حول العالم انطلاقا من مبادئها الراسخة والتي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" حتى أصبحت الإمارات وطننا للإنسانية والتسامح والتعايش الحق القائم على الاحترام وقبول الأخر.

وأشار الدكتور أحمد نور إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية بمبادئها الملهمة تشكل جوهر التسامح والسلام العالمي لما تحمله من قيم سامية ونبيلة تسهم في دفع الجهود العالمية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ليسود العالم السلام والوئام والخير والمحبة وجميعها قيم يحترمها العالم أجمع.

الجدير بالذكر أن اتحاد المبدعين العرب يختار كل عام أفضل الشخصيات الثقافية والوطنية والمبدعة على مستوى الوطن العربي ويتم الإعلان عنهم بعد اجتماع لجنة الاختيار المخولة من قبل الاتحاد والتي تتألف من نخبة من المثقفين و الخبراء من مختلف الدول العربية.

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