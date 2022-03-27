القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل العالم بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وكبار المسؤولين

المصدر: البيان

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تبحث القمة العالمية للحكومات 2022 مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين ومستشرفي مستقبل، ضمن فعالياتها التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يومي 29 و30 من الشهر الحالي.

وتستعرض القمة من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 مشاركة واسعة لأكثر من 4000 شخصية من 190 دولة، كما يشارك في جلساتها ومنتدياتها نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

مكانة متقدمة للقمة على أجندة صناع القرار في العالم

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن المشاركة العالمية الواسعة في أجندة العالمية للحكومات 2022 التي تعقد برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤكد مكانتها الدولية المتقدمة على أجندة صناع القرار في العالم.

وقال محمد القرقاوي إن القمة العالمية للحكومات تمثل التجمع الأكبر من نوعه الذي يشهده العالم بعد جائحة كوفيد 19، ويأتي عقدها بالتزامن مع ختام فعاليات الحدث العالمي الأبرز "إكسبو 2020 دبي"، ليعكس رسالتها وتوجهاتها بتوفير مختبر عالمي للأفكار والرؤى لمستقبل العالم في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات إن القمة تواصل ترسيخ مكانتها الدولية باعتبارها الحدث العالمي الرئيسي لتطوير نموذج حكومات المستقبل وتطبيقاته وابتكاراته، ونقل الأفكار والتجارب الملهمة إلى مرحلة متقدمة من التطبيق، من خلال أجندة غنية تغطي قطاعات المستقبل الحيوية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، وعبر منصة تجمع نخبة القادة والمفكرين والمستشرفين لتبادل الرؤى والأفكار ومشاركة التجارب في نموذج إيجابي للتعاون الدولي الهادف لصناعة مستقبل أفضل للإنسان في مختلف المجالات.

القمة تستقطب قادة العالم

ومن بين أبرز قادة الدول المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2022 فخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، وجلالة السلطان حاجي حسن البولقية سلطان بروناي دار السلام، ومعالي فيليب مبانجو نائب رئيس جمهورية تنزانيا، ومعالي فيصل نسيب نائب رئيس جمهورية المالديف، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، ومعالي روبينه نابانجا رئيس الوزراء في جمهورية أوغندا، ومعالي محمد بيافوغي رئيس الوزراء في جمهورية غينيا، ومعالي إدوارد نجيرينتي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية رواندا، ومعالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ومعالي غاستون براون رئيس وزراء جمهورية أنتيغوا وباربودا.

ويشارك في جلسات القمة العالمية للحكومات 2022، عدد من قادة المنظمات والمؤسسات الدولية من بينهم معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ومعالي ماتياس كورمان أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، ومعالي ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وسعادة كاثرين راسل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وسعادة ويليام ماغوود مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي سالفاتور شياكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، وباتريشـا ريفيـردي أمين مؤتمر الطيران المدني الأوروبي، ومعالي جيلبرت ف. هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

ومن قادة المنظمات الإقليمية يشارك في القمة العالمية للحكومات 2022، معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة حول مستقبل التحالفات يديرها الإعلامي عماد الدين أديب.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2022، جراح القلب العالمي البروفيسور السير مجدي يعقوب في جلسة حوارية تستعرض جوانب من مسيرته الحافلة بالإنجازات العلمية والإنسانية.

وتضم قائمة المتحدثين في فعاليات وجلسات القمة العالمية للحكومات من خارج دولة الإمارات أكثر من 50 مشاركاً من كبار قادة العالم ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين في المنظمات والهيئات الدولية والخبراء والعلماء ورؤساء الشركات الخاصة والمفكرين ومستشرفي المستقبل، ومن ضمنهم معالي مختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، ومعالي بيليندا بالوكو وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا، ومعالي ماتياس كورمان أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي آن ليند وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي مارسيلو إبرارد وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية، ومعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، ومعالي جون هيه- تشول وزير الداخلية في كوريا الجنوبية.

كما تضم القائمة مايك فيدريل الرئيس التنفيذي لفوربس ميديا، وبوب كولاسكي رئيس منتدى المخاطر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشانغ بينغ تشاو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، وسام بانكمان فرايد الرئيس التنفيذي في FTX، ومعالي ماري بانجيستو، المدير العام لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وأدين حرم المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "بروكسيمي"، وجويل دييتز المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا ميتافيرس"، ومعالي د. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ود. خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وسعادة د. ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكاميلو ألبرتو إنسيسو مدير معهد مكافحة الفساد، وباربرا أوبالدي رئيس الحكومة الرقمية ووحدة البيانات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و د. سما بلباو واي ليون المدير العام للجمعية النووية العالمية، ومحمـد خليفـة رحمة المدير الإقليمي لمنظمـة الطيران المدني الدولي، ايكاو.

110 جلسات و15 منتدى عالمياً

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 عقد 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، وتنظيم 15 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان.

ويأتي تنظيم القمة العالمية للحكومات يومي 29 و30 مارس، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي" الحدث الأبرز عالمياً، في دورة استثنائية، تؤكد أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، والتجمع الأكبر من نوعه عالمياً والحدث الأهم في أجندة صناع القرار في أكثر من 190 دولة.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2022 تغييراً شاملاً في محاورها ومواضيعها، وستشارك فيها حكومة دولة الإمارات إلى جانب قادة الحكومات والمنظمات الدولية ونخبة المفكرين ومستشرفي المستقبل والخبراء من مختلف دول العالم، لتحقيق هدف موحد يركز على خير المجتمعات.

وتتضمن أعمال اليوم الأول من القمة مجموعة متنوعة من الجلسات الرئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية يستشرف فيها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات مستقبل الحكومات حول العالم، ويتبعها جلسة "دور الحكومات في عالمنا المتغير" التي يتحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وعن الاستعداد للنظام العالمي الجديد، يتحدث كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، والدكتور جورج فريدمان المؤسس ورئيس مجلة "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، والدكتورة بيبا مالمغرين خبيرة اقتصادية ومستشارة سابقة لرئيس الولايات المتحدة، في جلسة بعنوان "منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد.. هل نحن جاهزون؟".

وعن استشراف مستقبل الطاقة في العالم ومرحلة ما بعد النفط يتحدث في جلسة رئيسية بعنوان "هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط"، كل من معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمويل المناخ

وفي ما يخص سبل تخطي التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، تشهد القمة العالمية للحكومات جلسة رئيسية بعنوان "تمويل المناخ.. الاستثمار في مستقبل كوكبنا"، يتحدث فيها معالي مختار ديوب مدير عام مؤسسة التمويل الدولية.

وعن مستقبل قطاع الطيران تعقد جلسة رئيسية بعنوان "ما هي الوجهة الجديدة لقطاع الطيران: 2022 وما بعد"، ويشارك فيها معالي سالفاتور شياكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو"، والسير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وسعادة لويس فيليبي دي أوليفيرا مدير عام المجلس الدولي للمطارات، ومعالي هادي سيريكا وزير الطيران في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وفي جلسة رئيسية بعنوان "نحو الاندماج الأكبر: التكنولوجيا والحكومات" يتحدث أرفيند كريشنا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم. كما يشهد اليوم الأول للقمة جلسة حوارية رئيسية مع معالي كويستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

ويلقي جلالة السلطان حاجي حسين البولقية سلطان بروناي دار السلام كلمة رئيسية في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2022.

ويدشن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، استراتيجية أم القيوين، فيما يستعرض الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا ملامح الاستراتيجية في جلسة رئيسية بعنوان "تدشين استراتيجية أم القيوين".

خريطة تجارة جديدة للعالم

وتسلط جلسة "إعادة رسم خطوط التجارة" مع سعادة سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، إلقاء الضوء على المتغيرات الحادثة في خريطة التجارة العالمية.

وفي جلسة رئيسية بعنوان "مستقبل التحالفات في عالمٍ متفكك"، يتحدث كل من معالي أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي جلسة "إعادة تصميم أنظمة مدن المستقبل" يستشرف سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، مستقبل المدن والتجمعات الحضرية، وتعقب جلسته توزيع "جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات" التي تقدمها بلدية دبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويتحدث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين ضمن جلسة رئيسية تحت عنوان "قصة مستقبل الوطن العربي .. يرويها شبابه."

ويتحدث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في جلسة بعنوان "عجمان نموذج إماراتي عالمي المستوى" تركز على الخطط المستقبلية للإمارة وجهودها للتطور وتحقيق النمو المستدام.

اتجاهات الحوكمة العالمية

وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2022 في يومها الأول مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن محاور رئيسية تشمل الاتجاهات المستقبلية للحوكمة العالمية، وتحقيق الاستدامة، وحوكمة مستقبل المدن والتنقل.

ويشهد محور الحكومات والاتجاهات المستقبلية العالمية 3 جلسات بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين والخبراء العالميين، الأولى بعنوان "العالم في 2050: السمات الجديدة للقوى الصاعدة" يتحدث فيها الدكتور جورج فريدمان المؤسس ورئيس مجلة "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، والجلسة الثانية بعنوان "لماذا سيكون العقد القادم أفضل من العقد الحالي؟" يتحدث فيها المستشرف والمؤلف غيرد ليونهارد. "

والجلسة الثالثة بعنوان الحكومة الخفية: التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية" يتحدث فيها كل من سعادة مارثا ديلغادو، نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف في المكسيك، كاميلو ألبرتو إنسيسو مدير معهد مكافحة الفساد، وباربرا أوبالدي رئيس الحكومة الرقمية ووحدة البيانات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة تشاي لي المدير العام السابق لوزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل.

أما المحور الثاني "تحقيق الاستدامة" ضمن أعمال المنتدى العالمي للطاقة فيشهد 4 جلسات يشارك فيها نخبة من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء العالميين، الأولى يتحدث فيها معالي سوبتتانابونج بنميشاو نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند، أما الثانية بعنوان "ارتفاع منسوب مياهنا الزرقاء.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي" فيتحدث فيها كل من معالي غاستون براون رئيس وزراء جمهورية أنتيغوا وباربودا، ومعالي فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف.

ويتحدث في الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان "تصفير الانبعاثات الكربونية.. من الأقوال إلى الأفعال"، فيتحدث فيها كل من معالي بيليندا بالوكو وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا، والجنرال ويسلي ك. كلارك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة كلارك وشركاه، وكريس هولات المؤسس المشارك لمجموعة أوكتوبوس، وليو سيمونوفيتش نائب الرئيس والرئيس العالمي للسايبر الصناعي في "سيمنز إنيرجي".

وفي الجلسة الرابعة "تصميم اقتصادات المستقبل.. أين نتجه في معايير الاستدامة؟" يشارك كل من يوجين ويليامسون الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ونيل براون المدير التنفيذي لمعهد كي كي آر، وميلاني ناكاغاوا مدير المناخ والطاقة بمجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة.

أما المحور الثالث "مستقبل المدن والتنقل" فيشهد انعقاد جلستين هما "مستقبل الحركة والتنقّل: السياسات والابتكار" بمشاركة جيف بليش المدير التنفيذي القانوني في شركة "كروز"، والثانية بعنوان "كيف اخترقت أنظمة شركة "تسلا" التي يتحدث فيها ديفيد كولومبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كولومبو تكنولوجي".

كما يشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2022 عقد مجموعة من الجلسات ضمن محاور: "تسريع التعافي الاقتصادي العالمي" و"قيادات الجيل القادم للحكومات" و"سياسات تقود التنمية وتعزز مرونة الحكومات".

ويشهد المحور الأول أربع جلسات هي: "مستقبل نمو الاقتصادات الناشئة" ويتحدث فيها معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند ومعالي نور الدين نباتي، وزير الخزانة والمالية في تركيا، تعقبها جلسة "هل يعود اقتصاد العالم إلى السبعينيات؟" بمشاركة روبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية السادس نائب الرئيس ورئيس الشؤون العامة لشركة "بيبسيكو"، والجلسة الثانية "بناء منظومة استثمار المستقبل" ويتحدث فيها رافي فيسواناثان المؤسس والشريك الإداري في "نيو فيو كابيتال"، والجلسة الثالثة "مستقبل المال.. نماذج آسيوية مبتكرة" بمشاركة سيم ليم تنفيذي المجموعة للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة دي بي إس.

قيادات الجيل القادم للحكومات

أما محور "مهارات حكومات المستقبل" فيشهد عقد 3 جلسات، إذ يتحدث جون هوب براينت المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات "أوبريشن هوب آند براينت" في جلسة بعنوان "تصميم كوادر العمل الحكومي للمستقبل"، أما جلسة "21 عاطفة للحكومات" فيتحدث فيها البروفيسور ستيف جاردنج الرئيس التنفيذي لشركة جاردنج العالمية، أما الجلسة الثالثة "فنون الاتصال والسرد القصصي للحكومات" فيتحدث فيها كل من مارجري كراوس المؤسس والرئيس التنفيذي لآبكو العالمية، وراندال لين رئيس تحرير المحتوى في مجلة "فوربس" وجلسة "صناعة المحتوى في الحكومات" التي يتحدث فيه نصير ياسين الرئيس التنفيذي لناس أكاديمي.

ويشهد محور "الاستباقية في القرارات الحكومات" تنظيم 4 جلسات، هي جلسة "الحد من مخاطر المستقبل.. منظور محلي وعالمي" وتتحدث فيها معالي آن ليند وزيرة الخارجية في مملكة السويد، ومعالي مارسيلو إبرارد، وزير العلاقات الخارجية في المكسيك، وبوب كوالسكي رئيس منتدى المخاطر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" تعقبها جلسة "الحكومات الاستباقية: قرارات محورها البيانات والإنسان" بمشاركة كل من فخامة كرستي كالجوليد الرئيس الخامس لجمهورية إستونيا، وبروس بون مؤسس شركة أوشين بروتوكول.

أما الجلسة الثالثة "كيف نصمم أفضل تجربة للمتعاملين؟" فيتحدث خلالها سعادة سعيد المال المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في مكتب أبوظبي التنفيذي، تعقبها جلسة "مستقبل الاستراتيجيات الحكومية: تصميم قائم على المرونة والابتكار" ويتحدث فيها إنجين أياز المؤسس المشارك في أتوليي.

فعاليات اليوم الثاني

وينطلق اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2022 بكلمتين رئيسيتين يلقيهما كل من معالي ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي ماري بانجيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي.

كما يتحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير المنظومة الصناعية ودور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني".

وتعقب ذلك جلسة رئيسية بعنوان "الطاقة السلمية ومستقبل الازدهار العالمي" يتحدث فيها سعادة ويليام ماغوود مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتلي الجلسة كلمة رئيسية يلقيها معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويشهد اليوم الثاني حواراً بين أول وزيرة في تاريخ دولة الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وأصغر وزيرة في العالم معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات.

وتتحدث سعادة كاثرين راسل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في جلسة بعنوان: "الاستثمار في الأطفال.. نحو مستقبل أكثر استدامة".

وفي جلسة رئيسية بعنوان "هل سيكون هناك وباء قادم؟" يتحدث معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ويعقب ذلك كلمة رئيسية يلقيها معالي ماتياس كورمان، أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يشهد اليوم الثاني كلمة رئيسية يلقيها سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.

وفي جلسة رئيسية بعنوان "بناء مدن المستقبل: دبي حاضنة عالمية للإبداع" تتحدث سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

ويشهد اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2022 تكريم الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم، في نسخة استثنائية للجائزة، تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز تجارب الوزراء حول العالم، وقصص النجاح التي تمكنوا من تحقيقها في مجالات العمل الحكومي الموجه لخدمة المجتمعات، والتي تشكل مثالاً يُحتذى لكافة المسؤولين الحكوميين، في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل ورسم معالم التوجهات الحكومية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.

ويلقي معالي جون هيه-تشول وزير الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا الجنوبية كلمة رئيسية ضمن فعاليات القمة، وفي جلسة رئيسية بعنوان "نرسم ملامح مستقبل أخضر" يتحدث معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".

كما يتحدث في جلسة رئيسية بعنوان: عالمنا اليوم.. وعالمنا غداً" معالي أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.

ويلي ذلك حفل جوائز القمة العالمية للحكومات، الذي يكرم فيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بجوائز القمة.

وتختتم الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2022 بجلسة يتحدث فيها الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعنوان "إمارات اللامستحيل".

الجاهزية للمستقبل

ويتضمن اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022 مجموعة متنوعة من الجلسات التفاعلية ضمن عدة محاور رئيسية تشمل المحركات الاستراتيجية للحكومات، وجاهزية الحكومات للمستقبل، وتمكين مجتمعات المستقبل.'

ويشمل محور المحركات الاستراتيجية للحكومات جلسة بعنوان "مستقبل القارة الإفريقية.. نحو التنمية والازدهار" يتحدث كل من معالي فيليب مبانجو نائب رئيس جمهورية تنزانيا، ومعالي روبينه نابانجا رئيس الوزراء في جمهورية أوغندا، ومعالي محمد بيافوغي رئيس الوزراء في جمهورية غينيا. أما جلسة «الاستراتيجية المفتوحة» فيتحدث فيها البروفيسور كريستيان ستادلير، بروفيسور الإدارة الاستراتيجية في كلية «ووريك » للأعمال. والجلسة الثالثة "على أبواب كارثة غذاء عالمية .. هل يمكن أن نحتويها؟" فيتحدث فيها كل من معالي جيلبرت ف. هونجبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد »، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

ويتضمن محور جاهزية الحكومات للمستقبل 4 جلسات، الأولى: "البنية التحتية 4.0 : بناء حكومات رقمية، ذكية وآمنة" يتحدث فيها ماتياس ريبليوس عضو مجلس الإدارة في «سيمنز »، والجلسة الثانية "الطفرة الجديدة للمدن" فيتحدث فيها الدكتور باراغ خانا المستشار الاستراتيجي والشريك الإداري لمنظمة «فيوتشر ماب»، أما الجلسة الثالثة "أنسنة الأمن السيبراني" فتتحدث فيها الدكتور جيسيكا باركر الشريك المؤسس «ساجينتا»، والجلسة الرابعة والأخيرة ضمن هذه المحور "التصميم الحضري للقرن الحادي والعشرين" يتحدث فيها آدام غرينفيلد، مؤلف ومتخصص في مجال المدن.

أما بالنسبة إلى محور تمكين مجتمعات المستقبل فيتضمن 3 جلسات، الأولى بعنوان "كيف تمكّن الحكومات الاقتصاد الإبداعي؟" يتحدث فيها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، والسير ديفيد أدجاي معماري في المتحف الوطني للتاريخ الأفريقي، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي. أما الجلسة الثانية "توجيه المجتمعات في عالمٍ مليء بالمجهول" فيتحدث فيها الدكتورة جولي سميث أخصائية نفسية. والجلسة الأخيرة "التمويل المستدام لتعزيز المرونة المجتمعية" يتحدث فيها وداد بوشماوي الحائزة على جائزة نوبل للسلام الرئيسة السابقة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وضمن أعمال "منتدى الصحة العالمي: تصميم مستقبل الرعاية الصحّية" تعقد القمة العالمية للحكومات 6 جلسات، الأولى بعنوان "مستقبل المرونة في أنظمة الرعاية الصحيّة ويتحدث فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والثانية "الاستثمار في مستقبل رفاهية الإنسان" يتحدث فيها د. شمشير فاياليل بارامباث المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس » للرعاية الصحية، والثالثة "الرقمنة في تقديم الرعاية الصحية –الواقع الجديد" تتحدث فيها د. نادين حرم، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «بروكسيمي»، والجلسة الرابعة "إعادة هندسة أنظمة المناعة عبر تكنولوجيا الجيل القادم" تتحدث فيها د. كايتلين سادتلر رئيس قسم الهندسة المناعية في المعهد الوطني للطب الحيوي والهندسة الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الجلسة الخامسة "الرعاية الصحيّة ومستقبل رأس المال البشري" فيتحدث فيها البروفيسور ديريك أوكيف أستاذ تكنولوجيا الأجهزة الطبية في جامعة أيرلندا الوطنية غالواي، ويتحدث في الجلسة الأخيرة ضمن هذا المنتدى "تصميم مستقبل الطب والصحة: رؤية للـ 50 عام القادمة" د. دانيال كرافت عالم وطبيب ورئيس فريق التحالف ضد الأوبئة ل »XPRIZE« ، مؤسس ورئيس برنامج »Exponential Medicine.

ويتضمن محور مستقبل العمل عن بعد والتوظيف 3 جلسات حوارية، الأولى: "العصر الرقمي.. الخصوصية على المحك" يتحدث فيها د. ستيفاني هير، مؤلف وباحث في مجال التكنولوجيا، والجلسة الثانية: "المفاهيم الجديدة للعمل: كيف ستتعامل معها الحكومات؟" يتحدث فيها كيت أو ونيل مؤلف وباحث في التكنولوجيا الإنسانية، والجلسة الثالثة "العمل عن بعد.. ومستقبل استقطاب المواهب" يتحدث فيها آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

أما محور مستقبل التعليم والمواهب، فيتضمن 3 جلسات، الأولى "لماذا تحتاج الحكومات الاستعداد لجيل «ألفا؟» يتحدث فيها جوش كالمر، رئيس السياسة العامة العالمية والعلاقات الحكومية في شركة «زووم »، أما الجلسة الحوارية الثانية ضمن هذا المحور فتشهد حواراً مع أصغر مبرمج في العالم وهو كاوتيليا كاتاريا، الحائز على لقب موسوعة غينيس كأصغر مبرمج في العالم، والجلسة الأخيرة ضمن هذا المحور "إعادة تصميم نظم التعليم" يتحدث فيها كل من إسبن ستارك رئيس «ليغو »، للتعليم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

15 منتدى و20 تقريراً معرفياً

وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022، 15 منتدى عالمياً بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، والمؤسسات المجتمعية التي تعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

ففي اليوم الأول، وتحت مظلة "المنتدى العالمي للأصول الرقمية" تنعقد عدة جلسات مخصصة لاستشراف مستقبل تقنية البلوكتشين واستخداماتها في العمل الحكومي العام والعلاقة بين العملات الرقمية والبنوك المركزية والتبني المؤسسي لهذه التقنيات ودور الحكومات في هذا المجال.

أما "منتدى الطاقة العالمي" فسيتشرف مستقبل القطاع في ظل التطورات والتحولات العالمية التي تؤثر على سياسات الحياد المناخي والتنمية بينما يركز "منتدى الحكومات المرنة" على التحولات الجذرية في للحوكمة وقدرة الحكومات المرنة على تحقيق التوازن بين الاستقرار والتحول.

وتشهد القمة أيضا "منتدى الأمن السيبراني في قطاع الطيران" بمشاركة شخصيات حكومية ودولية رفيعة المستوى لمناقشة منظومة الأمن السيبراني في قطاع الطيران وأهميتها في تطوّر القطاع.

أما اليوم الثاني، فيشهد للمرة الأولى تنظيم "منتدى الميتافيرس العالمي"، الذي سيصبح واحداً من أهم الأسواق العالمية المستقبل القريب، كما تناقش الجيل الجديد من الإنترنت Web 3.0 ، إلى جانب "منتدى الإدارة الحكومية العربية" الذي يجمع نخبة من أبرز الخبراء وصناع القرار لاستعراض فرص تنمية العمل الإداري العربي. وتنظم القمة أيضا "منتدى أهداف التنمية المستدامة" ومنتدى الصحة العالمي" و"منتدى الخدمات الحكومية" و"منتدى فوربس 30 Under 30".

منصة عالمية لصناعة المستقبل

وتشكل القمة منصة جامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.



وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديد ة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

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