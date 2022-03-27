"إسلامية دبي" تصرح بإقامة خيام الإفطار في رمضان

المصدر: دبي-رامي عايش

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تصريحها لإقامة خيام إفطار الصائمين في الإمارة في شهر رمضان المقبل، بعد الحصول على الموافقات اللازمة منها، ودون الحاجة لفحوصات "PCR".

وقال محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة، لـ"البيان" ، إن الدائرة ارتأت السماح بإقامة "خيام الإفطار" هذا العام نزولا عند رغبة العديد من الناس والمتبرعين وأصحاب الخير ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية العاملة في الإمارة، كما تم السماح بإقامة موائد الرحمن بالمساجد وتوزيع الوجبات على المحتاجين، بعد أخذ التصاريح اللازمة من الدائرة .

ولفت إلى أن دخول الصائمين إلى خيام الإفطار وموائد الرحمن لا يتطلب مسحة PCR "ولكن يتم بصورة منظمة وحضارية تتناسب مع طبيعة وآداب الصيام ".

وأضاف ضاحي:" الاستفسار عن التصاريح لإقامة خيام الإفطار، سيكون عن طريق التواصل المباشر على هاتف الدائرة المجاني(800600 ) أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج إمارات الخير ( www.ecp.ae ) أو الحضور الشخصي للدائرة أو إرسال الأوراق على البريد mail@iacad.gov.ae .

وأكد المسؤول حرص الدائرة على تعزيز دورها المجتمعي المتميز في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى الدولة، وفق سياسة راسخة مضت على خطاها القيادة الرشيدة ، و "إيماناً بدور الدائرة الحيوي في رسم البسمة على شفاه المحتاجين والمتعففين على أرض هذه الدولة المعطاءة.

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