إعادة البصر لمريضة مسنة بعد سنوات من العمى

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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تحت شعار «لا تشلون هم » وبالتزامن مع اليوم العالمي للطبيب الذي يصادف 30 من كل عام يجوب أطباء الامارات القرى الباكستانية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لعدد كبير من الفقراء والمسنين والأطفال ضمن اطار حمالات مبادرة زايد الانسانية العالمية بالتعاون مع أطباء باكستان ومصر والسعودية وسفارة الإمارات وقنصلية الإمارات لدى كراتشي، ومشاركة المؤسسات الصحية والتطوعية والخيرية الإماراتية والباكستانية، وأبرزها مبادرة زايد العطاء، وبنك العيون الباكستانية وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني ورواد الأعمال الإنسانية، ومنظمة أطبّاء الإنسانية والقيادات الإنسانية الإماراتية الشابة.

وأكدت الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الانساني أن المحطة الحالية في القرى الباكستانية تأتي استكمالاً للمهام التطوعية الطبية لأطباء الإمارات في شتى بقاع العالم، منذ تأسيسها قبل 22 عاما والتي استفاد منها نحو 30 مليوناً إنسان، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي كان يحرص على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول عالمياً التي تمدّ يد العون والمساعدة لإغاثة المرضى في شتى بقاع العالم، وتسير على النهج ذاته قيادتنا الرشيدة، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني التخصصي وتمكين الشباب في خدمة المجتمعات من خلال تبني مبادرات انسانية مستدامة باستخدام أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية المتحركة.

وقال جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الامارات، أن حملة اطباء الامارات الحالية في القرى الباكستانية نفذت في كراتشي تزامنا مع اليوم العالمي للطبيب ونجحت في استقطاب أفضل الكفاءات الطبية التخصصية من الإمارات وباكستان،ومصر والسعودية وتمكينهم من التطوع ميدانياً افتراضيا، في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية التي قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية للمئات

وأكد أن الفعاليات الانسانية في المحطة الحالية في اقليم السند تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي سيطلقها أطباء الإمارات احتفالا باليوم العالمي للطبيب والتي تتضمن تنظيم ملتقى الطبيب العالمي وجائزة الطبيب العالمي وتبين حملة تفاعلية عالمية للاحتفاء بالاطباء وتثمين بطولاتهم اضافة الى تبني مبادرات تمكن الأطباء في خدمة المجتمعات وتتبني مبادراتهم محليا ودوليا

من جانبه، قال سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري إن أطباء الإمارات وباكستان نجحوا في علاج المئات من مرضى القلب في المستشفى الميداني واستطاعوا إجراء عشرات العمليات الجراحية للعيون في وحدة جراحة العيون المتحركة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي نجح في اعادة البصر لمسنة عانت من العمى لسنوات طويلة وتكللت العملية بنجاح ضمن 30 عملية جراحية لمرضى من مختلف الأعمار.

وتقدم عدد من المرضى بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على ما قدموه من دعم ورعاية لأطباء الإمارات وباكستان وتمكينهم من خدمة الفئات المعوزة وتوفير أفضل سبل العلاج والوقاية.

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