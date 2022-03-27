"تحقيق أمنية" ترسم البسمة على شفاه 8 أطفال في مستشفى أبو الريش بمصر

المصدر: وام

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حقّقت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية ثماني أمنيات لأطفال مُصابين بأمراض خطيرة في مستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي - أبو الريش في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي حضرته حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات في جامعة القاهرة، والدكتورة رشا جمال مديرة مستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي- أبو الريش.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف.. " اليوم ليس نحن من نُحقّق أمنياتهم، ولكن هم من حقّقوا أمنياتنا".. مشيرة إلى سعي مؤسسة تحقيق أمنية العالمية للوصول إلى القارة الأفريقية، وكانت البداية في جمهورية مصر العربية.

وأضافت " يُسعدنا أن تتمكّن المؤسسة من المُساهمة في نشر السعادة وإضاءة شعلة الأمل والتفاؤل في قلوب 8 أطفال مع عائلاتهم، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والتي تنوّعت ما بين الحصول على لاب توب، وتابلت وهواتف ذكية".. موضحة أن تواصل المؤسسة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المُنبثقة من مدرسة المبادئ الإنسانية الراسخة التي أرسى قواعدها الوالد الشيخ زايد بن سلطان زايد " طيب الله ثراه ".

وأشادت الشيخة شيخة بنت سيف بجهود القائمين على مستشفى الأطفال الجامعي التخصّصي - أبو الريش لدعم أعمال المؤسسة وتمكينها من تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، مُثمّنة استقطابهم لأفضل الكفاءات لتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الرعاية الطبية العالمية المُتخصّصة لعلاج الأطفال المرضى.

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