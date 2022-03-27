محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، حيث تناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق، لا سيما إقليم كردستان العراق ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمعالي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، وتبادل سموه ومعاليه وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

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