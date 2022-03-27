دبي توفر 329 ميجاوات في استهلاك الكهرباء خلال ساعة الأرض 2022

المصدر: وام

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سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في إمارة دبي قدره 329 ميجاوات خلال "ساعة الأرض 2022" بما يعادل تقليل انبعاث 132 طناً من ثاني أكسيد الكربون وهذا الانخفاض في استهلاك الكهرباء يزيد بنسبة 13% عن الانخفاض الذي سجلته الهيئة خلال ساعة الأرض 2021 والذي بلغ 291 ميجاوات. ويعد الانخفاض الذي تم تسجيله هذا العام الأكبر منذ الاحتفال بساعة الأرض في دبي لأول مرة في عام 2008.

وانضم سكان دبي إلى الملايين حول العالم في التعبير عن تضامنهم مع جهود الحد من التغير المناخي عبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال "ساعة الأرض" التي احتفل بها العالم من اليوم تحت شعار "لنرسم ملامح مستقبلنا" كما شاركت أبرز معالم دبي والمباني الحكومية والخاصة في "ساعة الأرض" عبر إطفاء أضوائها لمدة ساعة.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجميع المشاركين في "ساعة الأرض" مؤكداً أن الهدف يتخطى مجرد إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة 60 دقيقة إذ إن الهدف الأسمى هو أن تكون ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ممارسة اعتيادية في حياتنا اليومية للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وأضاف معاليه " بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نسعى في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.. كما نحرص على رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك وتسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في العمل المناخي. وتؤكد النتائج التي تحققها إمارة دبي كل عام الدور المهم الذي يمكن لأفراد المجتمع القيام به لترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية. ويتمثل الهدف من "ساعة الأرض" في حث أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها لأجيالنا القادمة".

وأوضحت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي أن "ساعة الأرض" من أكبر المبادرات البيئية التي يشارك فيها الملايين في مئات العواصم والمدن الكبرى حول العالمعبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية إضافة إلى إطفاء أضواء أبرز المعالم والمباني حول العالم من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء السبت الأخير من شهر مارس في كل عام وذلك لتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات التي يواجهها كوكب الأرض مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري وكانت دبي أول مدينة عربية تحتضن فعاليات ساعة الأرض في عام 2008.

وشاركت مباني هيئة كهرباء ومياه دبي في "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية من 8:30 إلى 9:30 مساءً بما في ذلك جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي والذي نظم فعاليات متنوعة شملت عروضاً تراثية لفرقة الحربية الإماراتية نالت استحسان زوار المعرض كما شاركت شخصيتا الترشيد في الهيئة "نور" و"حياة" في "موكب إطفاء الأضواء" في إكسبو 2020 دبي. إضافة إلى ذلك نظمت الهيئة مسابقات حول "ساعة الأرض" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت هدايا قيّمة للمشاركين.

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