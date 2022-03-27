فجر الغد.. أجمل المشاهد الفلكية على صفحة السماء.. القمر يقترن بثلاثة كواكب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الفلكي الإماراتي إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن كل شخص سوف يستقيظ مُبكراً في هذه الأيام سيستمتع بأجمل الأحداث الفلكية المتوقع مشاهدتها بالعين المجردة خلال فصل الربيع وتحديداً في شهر مارس الجاري حيث الاقتران الكوكبي الرائع لأربعة أجرام سماوية نيرة وقت الفجر يوم الاثنين 28 مارس في الجهة الشرقية ( القمر، الزهرة ، المريخ، زحل ) بحيث تتقارب في حدود دائرة قطرها لا يتجاوز 5.5 درجات من السماء، و يكون القمر قريبا منهم، و يكون هذا التقارب ظاهريا كما نراه من الأرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز