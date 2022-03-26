"أصدقاء البيئة" تحتفي بساعة الأرض

المصدر: دبي - جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية أصدقاء البيئة مساء اليوم فعالية ساعة الأرض في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بإمارة دبي، وذلك بحضور فاطمة المازمي ممثلة عن معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وحميد راشد الدرعي مدير بلدية الشهامة، وفهد الحنطوبي بالنيابة عن مدير بلدية دبا الفجيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الفعالية تهدف تثقيف الجمهور حول التغيرات المناخية بطريقة تفاعلية تسعى إلى تعزيز مفهوم البيئة وأهمية المحافظة على مصادر الطاقة والحد من استهلاكها.

وفي هذا الإطار قال الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في حديثه للبيان : "تضمنت الفعالية على معرض ضم 50 مشروعا يدعم ويشجع على ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أنه تم اختيار 15 مشروعا استثنائيا يركز حول ماهية ترشيد استهلاك الطاقة. وأريد التنويه إلى أننا نحرص من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية على الإسهام الفعلي في دعم كوكب الأرض، والإصرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية، كون الجمعية إحدى الجهات التي تدعم الاستدامة، وتشجع على الممارسات التي من شأنها زيادة الوعي نحو كافة المبادرات البيئية". وأكد على نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها لاسيما وأنه تم تنظيمها بالتعاون مع جمعيات البيئة في السعودية والكويت والبحرين وتشجيع الجمهور على ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة نمط حياة للمساهمة في الحد من التغير المناخي.

ولفت الدكتور إبراهيم علي إلى حرص القيادة الرشيدة للدولة على تطبيق أفضل المعايير العالمية والممارسات المستدامة لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها.

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