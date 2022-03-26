بلدية أبوظبي" تعلن عن مراكز توزيع "المير الرمضاني"

المصدر: ابوظبي- البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل عن استعدادها لاستقبال شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى توضيح مواقع ومواعيد عمل المراكز المخصصة لتوزيع السلع الغذائية في إمارة أبوظبي، التي يمكن معرفتها من خلال الصفحات الرسمية لدائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها، متوجهة بالتهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل لشعب وضيوف الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وكشفت الدائرة عن زيادة كميات المواد الغذائية المدعومة في المراكز المخصصة للأسر المواطنة المسجلة والمستفيدة من المير الرمضاني هذا العام في جميع أنحاء إمارة أبو ظبي، بهدف إسعاد المواطنين وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، إضافةً إلى توفرها في أفرع الجمعيات التعاونية المشاركة، وذلك من منتصف شهر مارس ولغاية نهاية شهر أبريل المقبل. مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في مراكز توزيع السلع الغذائية،

وستتمكن الأسر المواطنة المستفيدة من المير الرمضاني في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من شراء المواد والسلع الغذائية المدعومة والتي يصل عددها إلى أكثر من 289 سلعة، وذلك لمجموعة من المواد الغذائية مخفضة السعر، التي ستمكن الأسر من الحصول على دعم للمواد الغذائية الأساسية بقيم وتخفيضات كبيرة مقارنةً بأسعار الأسواق المحلية.

ويمكن للمستفيدين طلب السلع الغذائية الكترونياً من خلال منصة الدخول الذكي (سمارت هب) ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، والاستفادة من زيادة سقف الطلبات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت، والسيارات المخصصة لعمليات توصيل طلبات الشراء إلى المنازل بما يتناسب مع القواعد الصحية.

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