حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع كردستان العراق

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم .. مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، الذي يقوم بزيارة للبلاد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمسرور بارزاني، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق الشقيق، خاصة إقليم كردستان العراق، على مختلف الصعد.

وتبادل سموه والضيف الأحاديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا توسيع آفاق الشراكة بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وكذلك أطر الشراكة الاستراتيجية المتنامية بينهما.

من جانبه عبر مسرور بارزاني، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً أنها تعكس متانة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة إقليم كردستان العراق.

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