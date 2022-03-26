طقس الإمارات غداً.. غائم مع انخفاض درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح "الإثنين" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:15 والثاني عند الساعة 00:28

والجزر الأول عند الساعة 16:03 والثاني عند 16:03 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والثاني عند الساعة 06:11

والجزر الأول عند الساعة 11:42 والثاني عند الساعة 00:57.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 80 35

دبي 29 23 85 30

الشارقة 30 22 90 30

عجمان 28 19 85 30

أم القيوين 29 17 90 35

رأس الخيمة 32 19 90 30

الفجيرة 30 24 60 15

العين 33 17 90 20

ليوا 29 18 80 25

الرويس 25 18 70 40

السلع 27 17 60 25

دلما 23 19 65 45

طنب الكبرى 26 21 75 45

طنب الصغرى 26 21 75 45

أبو موسى 26 21 75 45

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