رئيس أوزبكستان يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة

المصدر: طشقند - وام

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منح شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسام الصداقة، تقديراً وتثميناً للجهود، التي يبذلها معاليه لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوزبكي معالي سهيل المزروعي، الذي نقل لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم بالمزيد من التقدم والرقي لأوزبكستان حكومة وشعباً.

كما حمّل الرئيس الأوزبكي معالي وزير الطاقة والبنية التحتية تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لقيادة الإمارات وشعبها بالمزيد من الازدهار والتطور.

وترأس معالي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي الأول للاستثمار (TIIF)، الذي اختتم أمس.

ضم وفد الدولة المشارك الدكتور سعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي- الرئيس التنفيذ لشركة مصدر، وعدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

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