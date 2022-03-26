شرطة دبي تبحث التعاون التوعوي مع «الاتحادية للشباب»

المصدر: دبي - البيان

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بحثت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية، أوجه الشراكة وسبل التعاون في المجال التوعوي، مع المؤسسة الاتحادية للشباب بدبي، وذلك في مركز الشباب بأبراج الإمارات، سعياً لوضع أطر وآليات عمل، تخدم الحملات والمبادرات التوعوية الأمنية والشرطية الموجهة للشباب، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وتعزيز ثقافتهم في هذا الجانب.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، سعيهم إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم الجانب التوعوي لمختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمهم الشباب، الذين نعدّهم مستقبل الوطن وركيزة تقدمه.

ونوه الفلاسي بأن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على اهتمامات الشباب، واستطلاع آرائهم حول أبرز القضايا التي تهمهم، وفق مسوحات ودراسات علمية، وتحديد الأولويات والأطر العامة، مع السعي لإشراك الفئة المستهدفة، وتفعيل دورهم ليكونوا جزءاً من صناعة المحتوى التوعوي، ودعمهم لتعزيز الثقافة التوعوية بين أقرانهم. واستطرد «الاجتماع مع المؤسسة الاتحادية للشباب، يهدف إلى بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، للوصول إلى مخرجات، من شأنها دعم أهداف الحملات والمبادرات التي تطلقها إدارة التوعية الأمنية، والتي تخدم بدورها التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز أمن المجتمع بمختلف فئاته».

وأكد أن التعاون المشترك، يمكن كلا الجانبان من توظيف الإمكانيات المتاحة لخدمة قضايا الشباب، والخروج بمبادرات مهمة ومحورية مشتركة، ترفع من مستوى الوعي لديهم في مختلف المجالات، لا سيما تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون.

واستعرض خلال اللقاء، عدداً من الحملات التوعوية والفعاليات المصاحبة لهذه الحملات؛ اشتملت على عرض الفيديوهات والرسائل التوعوية والجمهور المستهدف، بالإضافة إلى بيان النتائج والأثر، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع مع التركيز على شريحة الشباب.

وأثنى في ختام حديثه على تعاون وحرص الشركاء الاستراتيجيين لإنجاح الحملات، ودورهم الفعال في تحقيق الأهداف المشتركة.

تكاتف الجهود

من جانبه، أعرب راشد غانم الشامسي، مدير إدارة المبادرات الشبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب، عن سعادته بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مثمناً دور إدارة التوعية الأمنية، المكمل لدور المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية والخاصة، التي تستهدف شباب الدولة، وتمكنهم بشكل فاعل في سبيل تحقيق تطلعات قيادة دولة الإمارات بخلق أفضل نموذج عمل شبابي في العالم.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي شبابها اهتماماً خاصاً، وتحرص كل الحرص لرفع الحس الأمني والمجتمعي لديهم لمواجهة التحديات وإدارة الأزمات، وفتح قنوات التواصل أمامهم، وغيرها من الأساليب الأخرى التي من شأنها أن تسهم في إعداد جيل واع، تفخر به الدولة محصناً أمنياً وأخلاقيا.

حضر اللقاء من جانب إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، الرائد علي يوسف يعقوب، رئيس قسم التنوع الثقافي، والملازم أول حسن الشريف، ومنى المزروعي، المنسق العام لمبادرة رايب ماركت، ومن المؤسسة الاتحادية للشباب، علياء أحمد النعيمي، مدير المشاريع.

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