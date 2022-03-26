شرطة دبي تضم لامبورجيني اوروس لأسطولها

المصدر: دبي- البيان

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دشن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سيارة لامبورجيني اوروس، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد حارب الشامسي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، ومن جانب شركة لامبورجيني السيد اندرو بوكس، مدير التسويق والعلاقات العامة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالو سارتوري، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من الضباط.

وأشاد الفريق عبد الله المري بالتعاون الوثيق مع شركة لامبورجيني، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة، ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الحفاظ على الأمن والأمان.

وبدوره، أكد العقيد خلفان عبيد الجلاف أن سيارة لامبورجيني اوروس تعتبر إضافة نوعية جديدة إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، مضيفاً أن السيارة ستتواجد في الأماكن السياحة وسيسهم رجال الشرطة، من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

لامبورغيني أوروس أول سيارة رياضية فائقة الأداء في العالم تدمج روح السيارة الرياضية الفائقة مع وظائف السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك V8 وتوربو مزدوج سعة 4.0 لترات يولد 650 حصاناً، وعزم دوران 850 نيوتن متر، تتسارع أوروس من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 3.6 ثوان، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 190 ميلاً في الساعة.

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