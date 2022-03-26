تشييع جثمان الطفل "المقبالي" الذي سقط في بئر بالعين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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شيع أهالي منطقة العين بعد صلاة عصر اليوم جثمان الطفل سلطان المقبالي، 3 أعوام، والذي سقط مساء أمس الجمعة في بئر بعمق 72 متراً بمنطقة الظاهر في العين مما أدى إلى وفاته.

وأدت جموع غفيرة صلاة الجنازة في مسجد الشهيد عمر المقبالي في منطقة أم غافة، وشيع المصلون جثمان الطفل المقبالي إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى بمقبرة أم غافة، ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني قد تعاملت مع الحادث بمجرد أن ورد بلاغ إلى غرفة العمليات حيث تحركت على الفور الفرق المختصة وباشرت مهامها بالموقع.

كما أطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاق باسم الطفل سلطان المقبالي، وحرصوا على تقديم خالص التعازي والمواساة لذوي الطفل الفقيد، داعين الله تعالى، بأن يتقبله ويتغمده بواسع مغفرته ورحمته.

كما دعت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور إلى التأكد من ردم اية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر.

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