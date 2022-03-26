الإمارات أول دولة خليجية توفر جراحة تبديل مفصل إصبع الإبهام بمفصل اصطناعي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف " مؤتمر التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد " الذي عقد بمعهد الشارقة الجراحي في جامعة الشارقة عن طريقة جديدة لفتح الضغط على العصب الأوسط في اليد تستخدم المنظار لأول مرة في الإمارات والذي يعد الأحدث في العالم في مجال فتح خنق عصب اليد.

وأعلن المؤتمر - الذي شهد مشاركة 14 جراحا من أساتذة جراحة اليد و الجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج - أن دولة الامارات أصبحت توفر تبديل مفصل اصبع الإبهام بمفصل اصطناعي لتكون بذلك أول دولة بمنطقة الخليج يقدم القطاع الصحي فيها هذه الخدمة الطبية.

ناقش المؤتمر الذي عقد مؤخرا التقنيات الحديثة في مجال جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الجراحية بالأشعة الصوتية " السونار" وفتح الضغط على العصب الأوسط باليد.

وقال الدكتور مروان بوالوذنين استشاري جراحة اليد و الكتف و الأعصاب في مستشفى برجيل للجراحة المتطورة بدبي رئيس المؤتمر إن استخدام المفصل الإصطناعي لإبهام اليد بدأ توفيره مؤخرا و يؤدي إلى شفاء أسرع و العودة للحياة الطبيعية بشكل أفضل مشيرا إلى أن هذه العملية تستغرق ما بين ساعة و ساعة ونصف فقط ويمكن للمريض أن يخرج من المستشفى في اليوم نفسه.

و حول استخدام المنظار الأحدث عالميا لفتح النفق الرسغي باليد قال إنها طريقة جراحية جديدة لفتح الضغط على العصب الأوسط في اليد وهذا المنظار مخصص فقط لهذا النوع من العمليات الجراحية و تم استخدامه في أمريكا و أوروبا و الآن يستخدم في دولة الإمارات.

و ذكر الدكتور بوالوذنين أن هذا المنظار يساعد على العودة للحياة الطبيعية للمريض وعدم وجود فتح بشكل كبير في اليد مع ألم قليل جدا بينما الطريقة التقليدية يحدث فيها فتح جراحي أكبر و العلاج يكون أطول ويحتاج المريض إلى نحو شهرين لعودة اليد إلى طبيعتها بعد إجراء علاج طبيعي لها.

و لفت رئيس مؤتمر التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد إلى تأسيس شعبة جراحات اليد في يناير الماضي لتكون ضمن جمعية الإمارات الطبية مؤكدا أهمية توافر جراحين متخصصين لعمليات اليد يذهب إليهم المرضى بدلا من الذهاب و العلاج على يد أطباء العظام العامين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز