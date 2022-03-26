مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة أحمد بن غليطة

المصدر: البيان

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أحمد علي خليفة بن غليطة.

وأعرب سموه خلال زيارته منزل الأسرة في منطقة أم سقيم الثانية بدبي عن صادق عزائه ومواساته لأنجال الفقيد وذويه في مصابهم الجلل، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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