محمد بن راشد: فخورون بشبابنا وشاباتنا المتميزين وطنياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، باختيارها ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية.



ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ابنة الإمارات.. وابنتي.. سارة الأميري.. ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية.. فخورين بشبابنا وشاباتنا الذين تميزوا وطنياً وعالمياً».



ثقة



ووصفت مجلة «تايم» الأمريكية معالي سارة بنت يوسف الأميري بأنها السيدة التي تقود برنامج الإمارات الفضائي بثقة.



وذكر تقرير تايم أن معاليها تعد واحدة من أبرز هذه الشخصيات التي شاركت في صوغ مستقبل الإمارات والعالم، باحتسابها من أشرفت على مهمة «مسبار الأمل»، التي أطلقتها الدولة العام الماضي لاكتشاف كوكب المريخ. واستعرض التقرير المراحل العمرية المتنوعة في حياة معاليها، فذكر أن شغفها بالفضاء بدأ منذ أن كانت في الــ12 من عمرها، وأفاد بأنها التحقت ببرنامج الإمارات للفضاء عند إطلاقه في عام 2009، وتصادف أنه العام نفسه الذي تخرجت فيه في الجامعة ونالت شهادة في برمجة الحاسوب، لتبدأ بذلك رحلة نجاحها في مسعاها لتحقيق طموحها الشخصي بالعمل في قطاع الفضاء، وإسهامها في تحقيق طموح الإمارات إلى أن تصبح دولة من أصحاب المهام الفضائية.



ووصفت معاليها في سياق المقابلة شعورها في يناير من عام 2020، وكانت آنذاك في اليابان، حينما علمت بأنباء التعديل الوزاري في حكومة الإمارات، والذي تضمن اختيارها لرئاسة «وكالة الإمارات للفضاء» ما يعادل مدير ناسا، وذكرت معاليها أنها شعرت بالاندهاش حينما علمت بالخبر، كونه تجاوز أي شيء قد حلمت به على الإطلاق.



وأكدت معاليها أنها كانت دوماً عازمة على ألا تسمح لكونها سيدة بحرمانها من تحقيق التقدم في مجال العمل الذي اختارته.



نجاح



وتطرق تقرير «تايم» إلى مهمة «مسبار الأمل»، فأكدت أن نجاحه لا يقتصر على إسهامه العلمي في مجال الاكتشافات الفضائية فحسب، وإنما أيضاً يشمل وضع برنامج الإمارات الفضائي ضمن زمرة البرامج الفضائية للدول المتقدمة على مستوى العالم.



وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها باسكال ايهرينفروند، أستاذ البحوث في سياسات الفضاء لدى جامعة «جورج واشنطن» الأمريكية، فقال: «لدى الإمارات طموحات هائلة في ما يتعلق بإنشاء برنامج فضائي متميز».

وأضاف ايهرينفروند: «وبجانب «مسبار الأمل» والأقمار الصناعية التي أطلقتها الدولة لرصد الأرض، فإن إنجازات الإمارات في الفضاء شملت أيضاً إطلاق رائد فضاء إماراتي إلى «المحطة الفضائية الدولية» فيما يعد إنجازاً يرمز إلى حقبة جديدة في المنطقة».



وذكر التقرير أن «مسبار الأمل» تميز أيضاً بإنجازاته على صعيد تمثيل المرأة في العمل بقطاع الفضاء، ذلك أن السيدات يستأثرن بنسبة 80% من قوام الفريق العلمي الذي يعمل تحت رئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وهي نسبة غير معتادة في قطاع الفضاء عموماً.





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