«خليفة لنخيل التمر».. مسيرة حافلة بتطوير النخيل عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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على مدى 3 أيام وخلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري في قصر الإمارات بأبوظبي، شهدت أبوظبي أكبر تظاهرة علمية عالمية متخصصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث تم تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الـ 14 خلال انعقاد المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر، الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبمشاركة عدد من وزراء الزراعة العرب وكافة رؤساء المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي عموماً، وقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على وجه الخصوص.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة والوفد المرافق المؤلف من رؤساء المنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، وتبادل معهم الأحاديث الودية. معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في مؤتمرهم والخروج بمبادرات تسهم في تعزيز قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد سموه الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا القطاع لتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، إلى جانب ارتباط شجرة النخيل ارتباطاً وثيقاً بتراث الدولة الأصيل وتاريخها. وقدم الدكتور عبد الوهاب زايد خلال اللقاء عرضاً لما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على مدى 15 عاماً، ومردود المؤتمر على مدى 24 عاماً. مشيراً إلى دراسة فريدة من نوعها حول إنتاج التمور من نخلة أصلها نواة تعود إلى 2000 عام، مع مجموعة من تمور هذه النخلة. كما أهدى رئيس الوفد إلى سموه أحدث إصدارات الجائزة على المستوى الدولي وهما كتابا: «تجسير الحدود» و«المجهول دُرة التمور».

ومن جهته فقد أشاد الدكتور شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل افتتاح المؤتمر بجهود الدولة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الدولي. لما تملكه دولة الإمارات العربية المتحدة من بنية تحتية ومؤسسات متطورة وخبرة دولية وإرادة قوية ساهمت في النهوض بقطاع نخيل التمر من خلال مهرجانات التمور على المستوى العربي.

وثمن رؤساء الجلسات العلمية للمؤتمر ضمن اجتماع خاص عقد في نهاية أعمال المؤتمر، جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم المؤتمر الذي استقطب بدورته السابعة 475 عالماً وخبيراً دولياً متخصصاً بنخيل التمر من 42 دولة، هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة كل 4 سنوات مرة، وقد مضى على تأسيسه 24 سنة. كما أشادوا بحسن التنظيم والاستقبال وكرم الضيافة.

وأثمر المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر عن إطلاق وتدشين عدد من الشبكات والمنصات الإلكترونية المتخصصة، حيث أشاد العلماء الباحثون المشاركون بالمؤتمر بجهود الأمانة العامة للجائزة في تأسيس الشبكة الدولية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم إطلاقها في حفل التكريم والتوقيع عليها من قبل رؤساء 7 منظمات إقليمية ودولية، أثنوا على إدارة الجائزة لهذه الشبكة بما يساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع في الدول المنتجة والمصنعة للتمور.

وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، عن سعادته بتدشين معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، منصة الابتكار لتنمية الزراعة الصحراوية على هامش أعمال المؤتمر التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «ICARDA» والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية «CGIAR» بهدف تعزيز الأمن الغذائي والمائي في ظل التغير المناخي.

ودشنت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، منصة «إبداع لنخيل التمر» بحضور الدكتور رضا شبلي، الأمين التنفيذي لاتحاد مراكز البحوث الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ارينينا»، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهي منصة ابتكار تفاعلية، لربط أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل وتعزيز المعرفة والمعلومات والابتكارات المتاحة المتعلقة بسلسلة القيمة والإنتاج لنخيل التمر لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة عن سعادته بإطلاق معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان كتاب «المجهول دُرة التمور» الذي قام بإعداده بالتعاون مع الدكتور عبد الله وهبي، ومشاركة 8 وزراء زراعة عرب، و4 منظمات دولية، و44 باحثاً وعالماً متخصصاً بنخيل التمر من 18 دولة.

وشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، خلال حفل التكريم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة للجائزة وعدد من وزراء الزراعة ومديري المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بما يساهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي.

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