ولي عهد عجمان يعتمد موازنة «حميد النعيمي الخيرية»

المصدر: عجمان - وام

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اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة للسنة المالية 2022 والتي تقدر بـ 50 مليون درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحمد عبد الله تريم الشامسي، وأحمد إبراهيم الغملاسي، وطارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في مستهل الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، بأعضاء مجلس الأمناء، وأشاد بجهود المؤسسة وحرصها على تفعيل دورها للارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة والمعوزة في إمارة عجمان وأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم من جميع الجوانب، وتوفير الحياة الكريمة لهم والبحث في القضايا والمعوقات التي تواجه هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد سموه ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في المجال الخيري، واعتمد سموه سياسة المساعدات الداخلية والخطة الاستراتيجية للمؤسسة للعام 2022 إلى عام 2025.

واطلع سموه وأعضاء المجلس على أهم الخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة على أرض الواقع لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاحها، حيث بلغت إجمالي قيمة المساعدات المقدمة 44 مليون درهم في عام 2021، توزعت على 4 قطاعات رئيسة هي: الاجتماعي - الديني - المجتمعي - التعليمي.

عمار النعيمي مترئساً الاجتماع بحضور أحمد النعيمي والأعضاء | وام

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