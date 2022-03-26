الإمارات تشارك العالم اليوم الاحتفاء بساعة الأرض

المصدر: دبي- وائل نعيم

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفاء بساعة الأرض، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً اليوم الموافق لـ 26 مارس، وتعقد ساعة الأرض 2022 تحت شعار «نرسم ملامح مستقبلنا» وتدعو الأفراد والمجتمعات والمؤسسات لاتخاذ خطوات استباقية لحماية كوكب الأرض، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل من خلال تبني أسلوب حياة مستدام وسلوكيات يومية بسيطة لخفض البصمة الكربونية، تتضمن استخدام الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والمواصلات العامة وترشيد الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: حققت ساعة الأرض – دبي، منذ انطلاقها عام 2008 وحتى العام 2021 وفورات تراكمية بلغت 3.12 جيجاوات ساعة، وأسهمت في تفادي نحو 1607 أطنان من الانبعاثات الكربونية. وأثمرت جهود الهيئة في مجال نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك عن وفورات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتابع معاليه: وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حجر الزاوية لبناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال رؤى ومبادرات استشرافية وبرامج نوعية تمت ترجمتها على أرض الواقع بتوجيهات سموه، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حتى أضحت دبي نموذجاً يحتذى حول العالم في مختلف القضايا البيئية التي باتت محط اهتمام الحكومات والأفراد على حد سواء.



دور رائد



وتابع: تؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً رائداً في دعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، ونظمت الهيئة فعاليات ساعة الأرض في مدينة دبي لأول مرة عام 2008 لتكون بذلك أول مدينة عربية تحتضن فعاليات ساعة الأرض. ودأبت الهيئة على تنظيم الفعالية سنوياً تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة بدبي، بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة وبالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، حرصاً منها على نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، ودعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد حلول مستدامة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.



ترشيد الاستهلاك



وقال معالي سعيد الطاير: أثمرت جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي حول أهمية الترشيد عن تحقيق وفر تراكمي بين عامي 2012 و2021 ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و5.6 مليارات جالون من المياه بما يعادل 1.2 مليار درهم، وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وتفصيلاً، حقق القطاع التجاري وفراً قدره 1.3 تيراوات ساعة من الكهرباء «بنسبة 11%» و2.5 مليار جالون من المياه «بنسبة 19%»؛ وحققت المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفورات قدرها 355 جيجاوات ساعة من الكهرباء «بنسبة 11%» و975 مليون جالون من المياه «بنسبة 21%»؛ وأما المنشآت التعليمية فقد حققت وفورات قدرها 366 جيجاوات ساعة من الكهرباء «بنسبة 14%» و1.4 مليار جالون من المياه «بنسبة 21%»؛ وحقق القطاع الصناعي وفورات قدرها 131 جيجاوات ساعة من الكهرباء «بنسبة 13%» و583 مليون جالون من المياه «بنسبة 25%»؛ فيما حقق القطاع السكني وفورات قدرها 131 جيجاوات ساعة من الكهرباء «بنسبة 13%» و200 مليون جالون من المياه «بنسبة 29%».



وفورات



وذكر أن الوفورات التي تحققت تعادل استهلاك ما يزيد عن 211 ألف شقة من الكهرباء، و120 ألف شقة من المياه سنوياً، وأسهمت هذه الوفورات في تقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، بما يعادل امتصاص 1.24 مليون شجرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعادل الوفورات في الكهرباء استهلاك 137 مليون مصباح من المصابيح الموفرة للطاقة سنوياً، وتعادل الوفورات في المياه ما يكفي لملء أكثر من 10 آلاف مسبح أولمبي.



ترويج



وأضاف: تروج هيئة كهرباء ومياه دبي للحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من المرفقات الإرشادية الترشيدية المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني www.dewa.gov.ae، وتطبيقها الذكي، واستخدام الأوسمة #تواصل_مع_الأرض | #ساعة_الأرض_دبي | #عبر_بصوتك.



مبادرة بيئية



وقال معالي سعيد الطاير: إن ساعة الأرض هي إحدى أكبر المبادرات البيئية العالمية، يجتمع خلالها ملايين الأفراد في مختلف أنحاء العالم للتوعية بالأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وذلك عبر إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، للتعبير عن ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتبني سلوكيات مستدامة في حياتنا اليومية.



منبر عالمي



وأوضح الطاير: أن ساعة الأرض ليست مجرد إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة فقط، بل تتعدى ذلك لتشكل منبراً عالمياً للتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، وجعلها جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياتنا اليومي. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أهمية تعزيز سلوكيات الاستهلاك الرشيد للموارد، وتعميق ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعل الترشيد ممارسة اعتيادية في حياتنا اليومية للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري والانخفاض غير المسبوق لمعدلات التنوع البيئي.



سلوكيات يومية



ومن جانبها، لفتت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، إلى أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتشجيع أفراد المجتمع على تبني سلوكيات يومية بسيطة مثل استخدام الطاقة الشمسية، وترشيد استخدام الطاقة، واستخدام السيارات الكهربائية والمواصلات العامّة، لخفض البصمة الكربونية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وتطلق الهيئة على مدار العام باقة كبيرة من البرامج والمبادرات والفعاليات الترشيدية، لإشراك الجمهور في تحقيق التنمية المستدامة.



توعية



وإلى ذلك تحتفي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لطاقة تبريد المناطق بالعالم، بالمبادرة العالمية «ساعة الأرض» من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة من 8:30 وحتى 9:30 مساء.

ويأتي حرص المؤسسة على الاحتفاء بهذه المبادرة انطلاقاً من حرصها على رفع الوعي بخصوص مختلف القضايا البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول مستدامة لمواجهة معضلة الاحتباس الحراري. وستقوم «إمباور» بإطفاء الأنوار في جميع محطات التبريد التابعة لها خلال هذه الساعة، فيما لن تتأثر عمليات تزويدها بطاقة التبريد للمستفيدين في عموم مناطق دبي كون المؤسسة تعتمد على الخزانات الحرارية لتقديم خدمات التبريد مما يساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة من طرف أجهزة التبريد في هذه المحطات والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن مبادرة «ساعة الأرض» تتجاوز كونها مجرد ساعة من أجل الكوكب، فهي ممارسة تستهدف إعلاء أهمية مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، وهي أكثر من مجرد رمز للدعم، بل حافز للتغيير الفوري، ودعوة مستمرة في ساعة الأرض 2021، لتتوحد جهود البشرية ضد التغير المناخي وفقدان الطبيعة. موضحاً: أن للمؤسسة دوراً فعالاً في حماية البيئة والموارد الطبيعية، ولم تكتف بصدارتها العالمية في تقديم خدمات تبريد المناطق وإنما رسخت مكانتها بوصفها قدوةً ونموذجاً في هذه الصناعة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لـ 50% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية، وتبنت نهجاً راسخاً يقوم على تشجيع الابتكار وتوظيف مختلف التقنيات لبلوغ معايير أعلى في التنمية المستدامة.

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