1500 مشارك في مؤتمر «صحة» لطب الأطفال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت في أبوظبي فعاليات مؤتمر صحة الدولي الـ16 لطب الأطفال، الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويشهد الحدث الذي يقام حضورياً وافتراضياً في الفترة من 25 وحتى 27 مارس الجاري في فندق كونراد أبراج الاتحاد في أبوظبي، مشاركة محلية وعالمية متميزة من الخبراء والمختصين الذين يتجاوز عددهم الـ1500 من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة.

ويتخلل المؤتمر العديد من الحوارات الهادفة بهدف مناقشة أحدث التطورات في رعاية الأطفال ونتائج البحوث الطبية ذات الصلة بأمراض الأطفال.

ويشهد الحدث حوارات للخبراء من مختلف التخصصات الطبية التي تتصل بالأطفال مثل: طب الأطفال العام، أمراض الروماتيزم، طب الغدد الصماء، علم الوراثة والتمثيل الغذائي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الرئة، أمراض الدم والأورام، العدوى، أمراض القلب، طب الأعصاب، الحساسية، علم المناعة، طب الكلى، طوارئ الأطفال، الطب النفسي، طب المراهقين، الأشعة، والتخصصات الجراحية.

ويلقى المؤتمر الدعم والمشاركة الفعالة من 6 من أهم مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي: مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، المركز الطبي لمستشفى سينسيناتي للأطفال في أوهايو، مستشفى الأطفال في لوس أنجليس، مستشفى بوسطن للأطفال، مستشفى «نيشن وايد تشيلدرن كولومبوس» في أوهايو، وجامعة شيغاغو.

وأكد الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «صحة» أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لأطباء الأطفال الممارسين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، للتعرف على آخر المستجدات في التطورات العلاجية في رعاية الأطفال.

وقال: إن المؤتمر يهدف لتزويد أخصائيي طب الأطفال والعاملين في رعاية الأطفال بأحدث الأدلة وأفضل الممارسات لعلاج المشاكل الصحية عند الأطفال، وتحقيق التميز في رعاية الأطفال، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لجودة رعاية الأطفال الأولية والحادة، مشيراً إلى أن الهدف هو التركيز على احتياجات المرضى وتحسين الممارسات السريرية، وتطبيق المعارف الجديدة في الأساليب التشخيصية والعلاجية المقدمة.

وأضاف الدكتور أنور سلام: أن اللجنة العلمية للمؤتمر والمؤلفة من نخبة من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، ومختصين وخبراء في طب الأطفال، حرصت على وضع برنامج علمي غني، تحدث خلاله أبرز المختصين في مجال طب الأطفال لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على الأطفال وعائلاتهم، وبخاصة التحديات الحالية والتطور السريري في طب الأطفال، وآخر المستجدات في إدارة وتشخيص أمراض الأطفال الشائعة.

وقدم الدكتور جيفري جولد، المدير الفخري لعيادة طب الألم عند الأطفال في مستشفى الأطفال في لوس أنجليس، جلسة حول استخدام الواقع الافتراضي لتقليل الحاجة إلى التخدير أو مسكنات الألم للأطفال الذين يخضعون لإجراءات علاجية. وقال الدكتور جولد: تؤثر تقنيات الواقع الافتراضي على قدرة الدماغ على تثبيط الجانب الحسي للألم والقلق من خلال تركيز المريض على محتوى تجربة الواقع الافتراضي. وأظهرت دراسة حديثة أن نظام الواقع الافتراضي الذي يتم تسليمه إلى منزل المريض يمكن أن يقلل بشكل فعال من آلام أسفل الظهر المزمنة عند البالغين. ويعد توسيع استخدامات الواقع الافتراضي من إدارة الألم الحاد إلى إدارة الآلام المزمنة امتداداً منطقياً ومطلوباً للاستفادة من الواقع الافتراضي في إدارة الألم. ويستخدم نحو 20 إلى 30 معهداً للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الواقع الافتراضي لإدارة آلام الأطفال والقلق لديهم أو يدرسون إمكانية استخدامه. وسيستفيد المريض نفسه والمسؤول عن رعايته ومزود العلاج من هدوء الطفل وسلامته وتخفيف الألم والخوف أو التخلص منهما أثناء الإجراء العلاجي.

ومع تسليط الضوء على فعاليات المؤتمر، نوّه الدكتور جمال الجعبة رئيس قسم طب الأطفال والشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت شركة «صحة» بأهمية المؤتمر باعتباره أحد أبرز مؤتمرات طب الأطفال المرموقة ضمن برامج فعاليات المؤتمرات الصحية الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على تميز أطبائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: تمكنا خلال المؤتمر من مناقشة الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة من الدولة، وبخاصة الأبحاث الحديثة التي ينفذها الأطباء في أبوظبي، والتي تغطي موضوعات مهمة أبرزها بحث عن علاج السرطان عند الأطفال عن طريق تحفيز جهاز المناعة، وكذلك تصوير الأجنة في بطن الأم، ودراسة عن علاج السكري عند الأطفال ونتائجه، والحوادث التي تؤثر على الدماغ، وهشاشة العظام عند الأطفال، والالتهاب المتعدد في أجسام الأطفال.

ويشهد المؤتمر العديد من ورش العمل العلمية التي قدمها خبراء ومختصون عالميون ويناقش خلالها مجموعة واسعة من التخصصات الدقيقة للأطفال، والبحوث الأصلية ومشاريع تحسين الجودة، إلى جانب العديد من العروض التقديمية، وعروض الملصقات والمعارض العالمية، والجلسات التفاعلية، وغيرها الكثير من الأحداث التي تعزز البرنامج العلمي للمؤتمر. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات الطبية المهمة مثل علاج السمنة عند الأطفال واليافعين والتطورات الحديثة في علاج السمنة عند الأطفال، وكيفية تشخيص حالات وفاة الدماغ، وكيفية التعامل مع هذه الحالات، والحالات الطارئة خاصة حالات التسمم عند الأطفال ومرضى الاستقلاب والحالات الناجمة عن الفشل الكلوي الحاد، ومرض الكلى المزمن، والسعال المزمن والمتكرر واضطراب الجهاز الهضمي، والتعب المزمن عند اليافعين.

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