شرطة دبي تحصد جائزة أفضل جهة أمنية في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات، جائزة أفضل جهة أمنية في مجال الابتكار عن فئة الدعم والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن جوائز النقل واللوجستيات للشرق الأوسط لعام 2022.

وتسلم الجائزة العميد حموده بالسويدا، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بدبي.

وقال العميد حموده بالسويدا: إن الجائزة تحققت بعد منافسة مع العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، وفق معايير دقيقة وعلمية، منها تقديم الخدمات الأمنية بشكل ابتكاري يواكب التطورات الأمنية وفق أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير بيئة مثالية لاستمرارية الأعمال وكسب ثقة العملاء، مشيراً إلى أن الجائزة تحفز العاملين في مجال الشحن الجوي والنقل والحوكمة والدعم اللوجستي، وتساعد على التعرف على أفضل الممارسات وتبادل الأفكار حول كيفية التعامل مع التحديات الحاضرة والمستقبلية المتعلقة بهذا المجال.

وهنأ العميد حموده بالسويدا جميع العاملين في الإدارة العامة لأمن المطارات الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، نظير جهودهم المتميزة وأفكارهم الابتكارية والتطويرية، وهو ما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

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