أوسمة وأنواط الخدمة وشارات التقدير لـ453 منتسباً في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قلد الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يرافقه اللواء عبيد بن سرور نائب المدير العام، 453 من الضباط وضباط الصف والأفراد من العناصر الرجالية والنسائية من منتسبي «إقامة دبي» أوسمة وأنواط الخدمة وشارات التقدير، خلال حفل مهيب أقيم في ميدان ساحة احتفالات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك تكريماً لجهودهم ودورهم في تعزيز بيئة العمل العسكري.

وتضمنت التكريمات تقليد عدد من الرجال والنساء في «إقامة دبي» الأوسمة عن فئة الخدمة المخلصة، بالإضافة إلى تقليد العناصر أنواط الخدمة عن فئة الخدمة الممتازة ممن أكملوا 10، و20، و30 عاماً، بالإضافة إلى شارات التقدير إلى فئة حماة الشهادات، وفرق التميز المؤسسي، في خطوة تواكب رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تسليط الضوء على المتميزين وتكريم المبدعين والمخلصين في مجالات أعمالهم وواجباتهم.

وعقب الحفل الذي تضمن عروضاً عسكرية وموسيقية، هنأ الفريق المري المنتسبين الذين تم تكريمهم، كما أثنى على جهود منتسبي «إقامة دبي» لما يبذلونه من عطاء كان له كبير الأثر في حصد «إقامة دبي» العديد من جوائز التميز، معرباً في السياق ذاته عن شكره وتقديره لجميع عناصر ومنتسبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من موظفين وإداريين، وضباط الصف والأفراد، مثمناً جهودهم الجبارة وتفانيهم في متابعة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأضاف الفريق المري: إن إمارة دبي تحقق الفوز في مسيرتها للتنمية، نظراً لحرص قيادتها الرشيدة على غرس مفاهيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائها، وما تكريم هذا الفوج الكبير إلا ثمرة من ثمار مسيرة دبي، التي تمكنت من إدارة التميز والابتكار من خلال أفضل الممارسات العالمية التي يطبقها ويتقنها منتسبو «إقامة دبي»، مؤكداً أن الإدارة ماضية في تعزيز وتمكين كفاءاتها المواطنة، بما يتسق مع توجهات الدولة واستراتيجياتها الوطنية، وينسجم مع مئوية الإمارات.

وبدوره أعرب اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره وتقديره لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد من العناصر الرجالية والنسائية، مؤكداً استحقاقهم هذا التكريم نظير جهودهم وإسهاماتهم التي عززت من بيئة العمل، وأتاحت الفرصة للارتقاء بأدواته من خلال نخبة من المنتسبين إلى «إقامة دبي»، الذين باتوا يمتلكون من الخبرات ما يمكنهم من مشاركته مع زملائهم وتبادل المكتسبات لإثراء «إقامة دبي»، وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً.

وأكد أن المجموعة التي تم تكريمها قدمت نموذجاً استثنائياً في تنفيذ مهامهم وأعمالهم، وأسهمت في تطوير ذاتها وقدراتها، نظراً للشغف وحس المسؤولية والواجب الوطني الذي يشعرون به، فأصبحوا مصدر إلهام لزملائهم، مما يهيئ لمستقبل ثري بالقادة المتميزين القادرين على صناعة التميز، وتحقيق التفوق في مسيرة «إقامة دبي» وصولاً إلى تحقيق الصدارة العالمية.

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