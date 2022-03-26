ضاحي خلفان يترأس اجتماع عمومية «توعية ورعاية الأحداث»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 29 في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

واستعرض الاجتماع أهم الموضوعات المطروحة للنقاش والمدرجة على جدول الأعمال، ومنها: التقرير الإداري لبرنامج الجمعية وأنشطتها لعام 2021 في فرعي دبي والفجيرة، والحساب الختامي للعام المالي 2021، كما اعتمد المجتمعون الموازنة المالية لعام 2022، واختاروا مدققاً للحسابات، وناقشوا ما استجد من أمور.

واستهل معالي الفریق ضاحي خلفان تمیم الاجتماع مهنئاً قيادة الدولة وشعبها والمقيمين فيها بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وبنجاح معرض «إكسبو 2020»، متوجهاً بالشكر لكل من سـاعد الجمعیة في تحقیق أهدافها، وتدعیم رسالتها.

وقال معاليه: «بعد أن تجاوزت الدولة أزمة كورونا، حرصنا في هذا العام على العودة للعمل بكامل طاقتنا والتنویع في برامج وأنشـطة الجمعیة ومضاعفة موازنتها المالیة بحیث تتضمن عقد الندوات والحلقات النقاشـیة والمحاضرات وورش العمل التدریبیة في مجالس الأحیاء في مختلف إمارات الدولة، واستثمار أوقات العطلات الصيفية في برامج هادفةٍ لتنمية القدرات والمهارات القيادية للأبناء، وتنظیم المسابقات والبرامج التوعویة من خلال الإذاعات والتلفزیونات المحلیة ووسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات الوطنیة ومشـاركة الجهات الحكومیة في الفعالیات ذات العلاقة بأهداف الجمعیة».

وأكد معاليه، أهمية نشر الوعي لدى الأسرة بضرورة تعزيز الحوار الأسري وتوجيه الأبناء وغرس القيم الأصيلة لديهم واكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم لضمان التنشئة الصالحة لهم باعتبارهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام للجمعية، دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، وأكد أن النجاح الذي تحققه جمعية توعية ورعاية الأحداث لم يكن لولا تكاتف جهود الجميع، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على استثمار هذه المناسبة لتعزيز القيم الإسلامية النبيلة في نفوس النشء، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج المتنوعة التي تعكس رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها.

واستعرض أمين السر العام للجمعية التقرير الإداري، والذي شمل الأنشطة والفعاليات التي تمت المشاركة فيها خلال العام الماضي، وأبرز الإصدارات المكتوبة والمرئية التي أنتجتها الجمعية، إلى جانب الجوائز والشهادات والتكريمات التي حصلت عليها.

ومن جهة أخرى، عرض الدكتور منصور العور أمين الصندوق الموازنة المالية لعام 2022 وبيان المصروفات الفعلية والمتوقعة وتم مناقشتها من الأعضاء واعتمادها.

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