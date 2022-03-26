فتح باب التسجيل للمجندين للالتحاق بشرطة دبي يوم الإثنين

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، تطلق القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لخريجي الخدمة الوطنية، مبادرة «مستقبل الخمسين»، عبر فتح باب التسجيل للمجندين للانضمام إلى الكادر الوظيفي لشرطة دبي، وذلك في الفترة من 28 وحتى 30 من شهر مارس.

وأوضح العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أنهم وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، أطلقوا مبادرة «مستقبل الخمسين»، وذلك في إطار مواكبتهم لاستراتيجية الدولة بتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً وعلمياً لتتمكن من أداء واجباتها وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

ومن جانبه أوضح المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي تولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماماً بالغاً، كونهم يمثلون جيل المستقبل الذي تحرص على تأهيله وتمكينه وتعول عليه لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة الإنتاجية، والوصول بكافة قطاعات الدولة نحو الريادة العالمية، ومن هنا فإن استقبالهم وإلحاقهم للعمل في شرطة دبي، يعد واجباً وطنياً في المقام الأول، ومن شأنه أن يعود بالنفع على المواطن والمؤسسة والدولة مستقبلاً.

وبين المقدم بن دعفوس أن المتقدم للالتحاق بشرطة دبي سيحصل على الموافقة المبدئية، داعياً المجندين إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني https://ejob.dubaipolice.gov.ae.

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