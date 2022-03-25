محمد بن راشد يهنئ سارة الأميري باختيارها ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة

المصدر: البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره واعتزازه بأبناء الإمارات، مهنئاً معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، باختيارها من قبل مجلة «تايم» العالمية ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ابنة الإمارات، وابنتي، سارة الأميري، ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية، فخورون بشبابنا وشاباتنا الذين تميزوا وطنياً وعالمياً».

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