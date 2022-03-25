تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الإمارات البرية

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تحديث اجراءات الدخول عبر منافذ الدولة البرية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022.

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع ودعما لجهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.

نص التحديث على السماح لجميع القادمين إلى الدولة من المطعمين وغير المطعمين بالدخول دون الحاجة إلى إجراء الفحوصات المسبقة على أن يتم اجراء فحص بتقنية EDE عند الوصول إلى الدولة، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يتم إجراء فحص PCR ولا يسمح بالدخول لحين ظهور النتيجة كما يتم فحص جميع المتواجدين في المركبة.

وأكدت الهيئتان ضرورة الالتزام باستخدام المرور الأخضر عند دخول الفعاليات والأماكن السياحية والثقافية والأماكن الأخرى التي تشترط إبراز نظام المرور الأخضر للدخول.

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