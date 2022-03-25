«الشؤون الاجتماعية» للوطني تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: دبي- البيان

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ترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنيه.

كما حضر الاجتماع حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعيد راشد العابدي، والدكتور طارق حميد الطاير أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

ووفق بنود المادة (33) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بقرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2016، «يتولى رئيس المجلس الوطني الاتحادي دعوة أية لجنة من لجان المجلس للاجتماع، ورئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها».

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