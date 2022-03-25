التفعيل يبدأ من اليوم
"الطوارئ والأزمات" تحدث إجراءات المخالطين لمصابين بكورونا
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أعلنت " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث " بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الصحي عن تحديث إجراءات المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).
يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن عبر المحافظة على صحة و سلامة المجتمع و السعي نحو التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.
يقضي التحديث بإجراء فحص "PCR " في اليومين الأول و السابع أو عند ظهور الأعراض للمخالطين على أن يتم تفعيل هذا التحديث اعتبارا من اليوم ( الجمعة ) الموافق 25 مارس 2022.