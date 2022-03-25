ثاني الزيودي يطّلع داخل جناح كيربياتي على حلول لمواجهة التحديات المناخية

المصدر: دبي - وام

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زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، جناح دولة كيربياتي، في إكسبو 2020 دبي، الذي يقع في منطقة التنقل ويحمل شعار «القفز للأمام وصنع فرص لتحقيق الازدهار».

وأكد معالي الزيودي أن معرض إكسبو 2020 دبي، يقدم فرصة مثالية لتواصل العقول وتلاقي الثقافات من مختلف دول العالم، من أجل تبادل الخبرات والتجارب الهادفة إلى صنع مستقبل أكثر استدامة يرتقي بحياة الشعوب ويحسن جودتها، فضلاً عن أهميته في استعراض المقومات الفريدة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومناخها الاقتصادي المتنوع والداعم لقطاع الأعمال، وبيئتها الاستثمارية الجاذبة للمشروعات الرائدة، وذلك في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

واطلع معالي الزيودي من خلال ما يقدمه الجناح على جهود حكومة كيريباتي وحلولها المبتكرة في مواجهة التحديات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري، خاصة تلك المعنية بمواجهة خطر ارتفاع مستويات سطح البحر، والذي يعد أحد التحديات التي تواجهها هذه الدولة باعتبارها إحدى جزر المحيط الهادئ، كما اطلع على نماذج عن الحياة البحرية الغنية للبلاد وثقافتها وتقاليدها المتنوعة.

ويتيح جناح كيريباتي لزواره فرصة التعرف على 33 جزيرة مرجانية في كيريباتي تغطي مساحة شاسعة في المحيط الهادئ، وما تمتلكه من حياة بحرية وطبيعية فريدة، ومقومات سياحية جاذبة، من خلال عروض ديناميكية مذهلة.

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