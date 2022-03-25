عبد العزيز النعيمي يشهد حفل تخريج برنامج تطوير القيادات

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تجسيد رؤية الدائرة الطموحة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المرجوة.

مؤكداً ضرورة تمكين الكوادر الوطنية الشابة وتزويدها بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف تخصصاتهم ومواقع عملهم. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني، الذي أقامته الدائرة بغية تطوير الكفاءات القيادية ومهارات التواصل الفعالة وإدارة فرق العمل وبناء منظومة قيادية متكاملة للتفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

وكرّم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الخريجين وفرق العمل التي كان لها الفضل في الإنجازات النوعية التي حققتها الدائرة، أبرزها:

الحصول على تصنيف 5 نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وجائزة عجمان للتميز الحكومي عن فئة أفضل تجربة شاملة للخدمات الحكومية، حيث هنأ المكرمين وحثهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تحقق من نجاحات والعمل بنفس العزيمة، والإصرار لبلوغ الريادة تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تحقيق التميز المستدام.

ومن جانبه قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن الدائرة نجحت من خلال هذا البرنامج التدريبي النوعي في تكوين فكرة متكاملة لدى الموظفين المشاركين عن مفهوم وكيفية بناء فرق العمل ومزايا العمل الجماعي كوسيلة للنهوض بالأداء الكلي، وتمكينهم من التعرف على مفهوم وأدوات القيادة الفعالة ودورها في بناء الفرق ذات الأداء العالي.

فضلاً عن الاطلاع على مستقبل الابتكار في إطار العمل الحكومي ودوره في خلق بيئة منافسة على كافة المستويات، والتمكن التام من إدارة عجلة الاستقرار والتغيير على كافة الأصعدة لصناعة نمط للتطوير المستمر.

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