الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:15، والجزر الأول عند الساعة 14:25.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:54، والمد الثاني عند الساعة 04:20، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزر الثاني عند الساعة 23:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 22 70 20 دبي 35 21 65 15 الشارقة 35 19 70 20 عجمان 35 20 75 15 أم القيوين 35 17 70 20 رأس الخيمة 36 16 75 20 الفجيرة 33 23 65 20 العين 36 21 60 15 ليوا 34 21 80 15 الرويس 28 21 75 20 السلع 27 20 75 20 دلما 28 20 70 20 طنب الكبرى 29 21 75 25 طنب الصغرى 29 21 75 25 أبو موسى 29 21 75 25.

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