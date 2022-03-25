مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الإمارات قدمت نموذجاً عالميا للقادمين الجدد إلى قطاع الطاقة النووية السلمية

المصدر: وام

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هنأ رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية دولة الإمارات العربية المتحدة على مضاعفة كمية الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية من محطات براكة مع بدء التشغيل التجاري لثاني محطاتها.

وقال في تصريح له - بهذه المناسبة - إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً للقادمين الجدد إلى قطاع الطاقة النووية، من خلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية وإبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي والرؤية، علاوة على الإنجاز وفق المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف: "لقد كان من دواعي سروري أن أشهد التقدم في محطات براكة، والتي تدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف مبادرتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

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