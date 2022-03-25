الإمارات الأكثر تميزاً في التعامل مع كوفيد والأسرع تعافياً

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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أكد الدكتور حسين عبد الرحمن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة أن دولة الامارات كانت الأكثر تميزاً في التعامل مع جائحة كوفيد 19والأسرع تعافياً.

وقال لدى افتتاحه مؤتمر الإمارات الخامس لمكافحة مضادات الميكروبات الذي انطلقت فعالياته اليوم في فندق لو ميريديان المطار إن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن مقاومة مضادات الميكروبات من التهديدات العالمية العشرة الرئيسية للصحة العامة التي تواجه البشرية.

حيث إن مقاومة مضادات الميكروبات تشكّل تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، وتعد إساءة استعمال مضادات الميكروبات والإفراط في استعمالها المحركين الرئيسيين لظهور الميكروبات المقاومة للأدوية.

وتظل قدرتنا على علاج الالتهابات الشائعة مهددة بظهور وتفشي الميكروبات المقاومة للأدوية التي تبتكر آليات مقاومة جديدة تسفر عن ظهور مقاومة مضادات الميكروبات.

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