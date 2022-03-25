رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون ملك البحرين

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها سمو الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة .. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة .

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