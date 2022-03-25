شرطة دبي تعرض «غياث» في معرض «كاستم شو الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في الدورة السابعة لمعرض السيارات المعدّلة «كاستم شو الإمارات»، التي تنطلق يوم الجمعة، في مركز دبي التجاري العالمي، الأكبر من نوعه في المنطقة للسيارات والدراجات النارية المعدلة، وتستمر حتى 27 من شهر مارس.

وتعرض شرطة دبي في منصتها الدورية الذكية الفريدة من نوعها «غياث»، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وهي أولى سيارات شركة W Motors التي تنتجها بالكامل في الإمارات بالشراكة والتعاون البناء مع شرطة دبي، وهو ما أثمر عن تصميم هذه السيارة المتطورة، وعزز من أسطول دوريات شرطة دبي.

نبذة

وتجمع الدورية الذكية «غياث» نواحي الموثوقية والعملية والتقنيات المتقدمة، وتبرز ببصمة W Motors الفريدة ضمن تصميم عصري وأنيق وأداء فائق القوة والفاعلية. وتشتمل المزايا الخارجية على أنظمة إضاءة الطوارئ وأضواء الشرطة والدراجات المعدنية الجانبية، إلى جانب كاميرا قابلة للفتح بزاوية كاملة، و8 كاميرات استطلاع خارجية وأجهزة استشعار، ونظام متطور للتعرف على الوجوه ولوحات أرقام السيارات.

تصميم

وروعي في تصميم يناسب احتياجات ضباط الشرطة، حيث يشتمل على شاشة مركزية مدمجة قياس 16 بوصة متصلة بجهاز حاسوب عالي الأداء، يتصل بدوره بمركز التحكم الرئيس، وشاشة عرض كبيرة للركاب وجهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد متصل بموزع المهام، بالإضافة إلى كاميرا تراقب سلوك السائق ونظام مراقبة للركاب وكاميرا أمامية متصلة بنظام متقدم لمساعدة السائق.

كما تتميز «غياث» بمقعد خلفي مخصص وشَبَك وقفص محمي وحصائر مخصصة، إلى جانب قسم مصمم خصيصاً في صندوق السيارة لتخزين معدات الإنقاذ والسلامة، بالإضافة إلى صندوق خاص بالطائرات بدون طيار وطائرة مسيّرة متطورة.

تطوير

وتُعد دورية «غياث الذكية» من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم وأول سيارات الشركة التي يتم إنتاجها بالكامل في مقرها في واحة دبي للسيليكون بالإمارات. ويؤكد مشروع غياث على قدرة W Motors الكبيرة على تطوير المشاريع الخاصة إلى جانب السيارات الخارقة، والتي أسهمت بإرساء مكانة الشركة في قطاع صناعة السيارات العالمي من خلال طرح طرازي Lykan HyperSport وFenyr SuperSport.

وتُعتبر دوريات «غياث الذكية» أول منتج يتم تطويره تحت إشراف قسم المشاريع الخاصة في شركة W Motors، الوحدة المتكاملة والمتخصصة في تسليم حلول التنقل لمجالات الأمن والدفاع والتقنيات الذكية.

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