شرطة دبي و«هيئة الطرق» تطلقان مبادرات لقطاع خدمة توصيل الطلبات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق حزمة من المبادرات التوعوية لقطاع خدمة توصيل الطلبات بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، ومن هيئة الطرق والمواصلات عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وم.حسين محمد البنا مدير إدارة تنفيذي - إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق.

تشجيع

وقال العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات أطلقتا عدداً من مبادرات السلامة المرورية بهدف تشجيع سائقي دراجات التوصيل وتحفيزهم على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة والمتعلقة بالصحة والسلامة، وتكثيف التدريب لسائقي الدراجات وتطبيق أفضل المعايير في مجال بيئة العمل.

بالإضافة إلى تشجيعهم على حسن القيادة في الطرق بما يمكن من خلاله تحقيق بيئة آمنة على الطرق من خلال إطلاق جائزة للشركات والسائقين الملتزمين بمعايير السلامة، وذلك لتحقيق أهداف ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وخفض المخالفات المسلكية والمرورية لهذه الفئة من السائقين، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق استطلاعات للرأي للشركات وسائقي الدراجات والجمهور في هذا الشأن.

أجندة

ومن جانبه، قال عبدالله يوسف آل علي: «تعمل الهيئة وفق استراتيجية متكاملة وخارطة طريق واضحة المعالم لتعزيز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق. وقامت الهيئة بتنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية السلامة المرورية لحكومة دبي. عدة محاور

واختتم آل علي بالقول: «إن الإطار التنظيمي لقطاع توصيل الطلبات يتضمن عدة محاور رئيسية، منها تطوير الاشتراطات المتعلقة بالسائقين والدراجات النارية، وتطوير مادة تدريبية متخصصة للسائقين، وحملات الضبطية مع شرطة دبي حول الاشتراطات التنظيمية ولائحة مخالفات الجودة، فضلاً عن تنظيم الورش التوعوية للسائقين والشركات وتعميم الاشتراطات على شركات التوصيل».

تعاون

وتحدث العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، عن التعاون الاستراتيجي مع هيئة الطرق والمواصلات، الرامية إلى تحقيق السلامة المرورية، إلى جانب البرامج التوعوية المشتركة، منها العمل سوياً لتوعية سائقي دراجات تقديم خدمة الطلبات، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الاختصاص لتوحيد الجهود وتنظيم العمل والرقابة على التجاوزات التي تسبب حوادث خطرة، وتنظيم حملات توعوية ميدانية في جميع الطرق التي تشهد حركة كثيفة، خاصة في أوقات الذروة، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

مخالفات

وقال العقيد جمعة بن سويدان إن أكثر المخالفات التي يقع فيها سائقو الدراجات هي الدوران بطريقة خاطئة، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، والوقوف بشكل خاطئ، وإيقاف الدراجات النارية على الأرصفة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم الالتزام بعلامات وإرشادات المرور، وعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، والقيادة عكس اتجاه السير، وقيادة دراجة غير مؤمن عليها، ومنتهية الترخيص، مشيراً إلى أن شرطة دبي قامت بتحرير 20312 مخالفة لسائقي الدراجات النارية في العام 2021، وحجزت 880 دراجة نارية خلال نفس الفترة.

التزام

بدوره أشار م.حسين محمد البنا إلى أهمية الالتزام بمعايير السلامة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، والتي تعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، داعياً قائدي المركبات إلى مراعاة مسافة الأمان والانتباه أثناء القيادة واتباع الإرشادات المرورية لتفادي الحوادث.

معايير

تعمل الهيئة على تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة لتقليل الحوادث المرورية، وتحقيق التنافسية العالمية في مؤشرات الحوادث والوفيات المتعلقة بتوصيل الطلبات، بما يتماشى مع المكانة والسمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دبي في مختلف المجالات.

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