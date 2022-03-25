6 جهات حكومية تقدم 30 محفزاً إضافياً للفائزين بجائزة تقدير العمالية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جائزة تقدير العمالية عن تقديم 6 جهات حكومية جديدة 30 محفزاً مقدمة للشركات والعمال المتميزين الذين سيفوزون بالجائزة في دورتها الخامسة للعام 2022، مما يرفع إجمالي عدد الحوافز الحكومية التي توفرها الجائزة إلى 65 محفزاً تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدراهم سنوياً على شكل حسومات وتسهيلات خاصة مقدمة للشركات والعمال.

وتهدف الحوافز والتسهيلات الجديدة المقدمة للجائزة التي تعقد كل عامين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى دعم التميز والريادة في قطاع العمل، وتحفيز الشركات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، على التنافس الإيجابي فيما بينهم والوقوف على منصة تكريم المتميزين في الجائزة.

45 ألف شركة

وسوف يستفيد من هذه الحوافز والمزايا أكثر من 45 ألف شركة ومصنع وعشرات آلاف العمال ضمن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية في دبي هي المقاولات والمصانع والمناطق الحرة والشركات العاملة في مجال تزويد العمالة الكثيفة.

ويتم منح المحفزات الحكومية للشركات والعمال المتميزين الفائزين بالجائزة ضمن فئتي 4 – 5 نجوم في كل دورة من دوراتها.

10 جهات

ومع هذه الخطوة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التميز في القطاع العمالي، يرتفع إجمالي عدد الجهات الحكومية المشاركة في رعاية الجائزة إلى 10 جهات حكومية هي: هيئة الصحة وجمارك دبي وسلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة وخدمات الإسعاف والدفاع المدني ومؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى الجهات الأربع التي ساهمت بدعم الجائزة في دورتها السابقة للعام 2020 وهي: هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مياه وكهرباء دبي وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

لقاء خاص

واستضافت مؤسسة دبي للإعلام لقاء خاصاً للتوقيع على مذكرات التفاهم بين الجائزة والهيئات الحكومية الداعمة، بحضور كل من اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس الجائزة، وأحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، وأحمد عبدالله النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة الصحة في دبي، وراشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، ويوسف علي بهزاد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، واللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات في الدفاع المدني في دبي، ومشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف.

وكشف رئيس جائزة تقدير عن ارتفاع عدد العمال المستفيدين من بطاقة الخصومات الزرقاء التي تمنحها الجائزة إلى أكثر من 140 ألف عامل.

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