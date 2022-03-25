صقر غباش: إنجاز يعزز مكانة الإمارات في قطاع الطاقة

المصدر: (أبوظبي - وام )

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رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يعد إنجازاً تاريخياً وفصلاً جديداً من فصول الريادة في مسيرة الإمارات الملهمة نحو مستقبل مشرق مستدام لأجيال الغد.

وقال معاليه: «إن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي أول برنامج نووي سلمي للطاقة في العالم العربي يعد إنجازاً وطنياً تاريخياً وحضارياً يضاف إلى سلسلة الإنجازات الرائدة والمتفردة التي حققتها الإمارات في كافة المجالات، لا سيما الطاقة وبأيدي وكفاءات وطنية نفاخر بها الأمم والشعوب».

وأضاف معاليه: «إن الإنجازات والنجاحات التي تحققها الدولة تجسد مرحلة مهمة في تاريخ دولة الإمارات باستكمال المسيرة التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة في تحقيق بيئة مستدامة في دولة الإمارات، وتعزيز المكانة المرموقة التي تطمح إلى تبوؤها وهو نتيجة طبيعية لنهج قيادتنا الاستثنائية التي وضعت المواطن أولاً في جميع الخطط الحالية والمستقبلية، ومع الإعلان اليوم عن تشغيل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تمضي دولة الإمارات قدماً نحو تحقيق الإنجازات النوعية.

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