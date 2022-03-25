خلدون المبارك: تضاعف كمية الكهرباء النظيفة في أقل من عام

المصدر: (أبوظبي - وام )

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قال خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: مع بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الطاقة النووية في مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة في الدولة، إذ تضاعفت كمية الكهرباء النظيفة في غضون أقل من عام على التشغيل التجاري لأولى محطات براكة.

وأضاف: سيجسد انضمام المحطتين الثالثة والرابعة إلى الشبكة تنامي دور قطاع الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء النظيفة القادرة على المنافسة تجارياً، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغاز مؤخراً، ومع كل إنجاز في محطات براكة، وتقترب دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة أخرى نحو هدفها المتمثل بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبذلك، تقدم الدولة نهجاً مدروساً ومستداماً لمواجهة التغير المناخي نظراً لكونها أول دولة في المنطقة تلتزم بتحقيق هذا الهدف. وانطلاقاً من إدراك العديد من دول العالم الدور المهم للطاقة النووية كجزء من مزيج الطاقة المتنوع، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً ناجحاً لإنجاز مشروع جديد للطاقة النووية السلمية.

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