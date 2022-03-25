أنور قرقاش يبحث التعاون مع سفراء رابطة «الآسيان»

المصدر: دبي - وام

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التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع سفراء الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) المعتمدين لدى الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات ودول الآسيان وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حرص

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويرتقي بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

تقدير

من جانبهم عبر سفراء دول الرابطة عن تقديرهم لدولة الإمارات وحرصهم على تعزيز التعاون الثنائي، معربين عن شكرهم للدعم الذي قدمته الدولة لمشاركة الأمانة العامة لرابطة الآسيان في إكسبو 2020 دبي. حضر اللقاء سفراء كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام المعتمدين لدى دولة الإمارات.

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