محمد بن زايد يبحث ودوق لوكسمبورغ علاقات الصداقة والتعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر، الدوق هنري دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض «إكسبو 2020 دبي». ورحب سموه خلال اللقاء بالدوق هنري متمنياً له التوفيق في زيارته وطيب الإقامة في الدولة.

وبحث سموه ودوق لوكسمبورغ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأهمية دعمها وتنميتها على جميع المستويات، خصوصاً الاستثمارية والتنموية بما يحقق مصالحهما المتبادلة، كما استعرضا عدداً من الموضوعات والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء النجاح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها «إكسبو 2020 دبي» ومشاركة لوكسمبورغ التي قدمت خلالها تجاربها ورؤيتها إلى المستقبل، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة بجانب مقوماتها الطبيعية والسياحة.

وإلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من المسؤولين ومفوضي الأجنحة المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتبادل سموه والضيوف خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر، الأحاديث الودية حول أهمية مشاركات بلدانهم في هذه الدورة الاستثنائية لمعرض إكسبو التي استضافتها الدولة، متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم الحالية والمقبلة في التعريف بثقافات شعوبهم وحضارات بلدانهم وتعزيز شراكاتها وتعاونها مع دول العالم لما فيه الخير للجميع.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم بلقاء سموه وجزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لما حظي به المشاركون والعارضون في «إكسبو 2020» من دعم وخدمات وتسهيلات على مدى 6 أشهر من فعاليات المعرض أسهمت في نجاح مشاركاتهم وتحقيق أهدافهم.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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