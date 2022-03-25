محمد بن زايد: أصبحنا على بعد خطوات من القضاء على مرض «دودة غينيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الأمراض في المجتمعات المحتاجة ينبع من نهجها الإنساني وإيمانها بضرورة التضامن في مواجهة مختلف التحديات.

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه في حسابه عبر «تويتر» بمناسبة استقبال سموه عدداً من أعضاء فريق عمل «مركز كارتر الأمريكي» المشاركين في «مبادرة بلوغ الميل الأخير»، حيث دون سموه: استقبلت أعضاء مركز كارتر المعني بمكافحة الأمراض المدارية المهملة.. بفضل التعاون مع الشركاء أصبحنا بإذن الله على بعد خطوات من القضاء على مرض دودة غينيا. دور الإمارات في مكافحة الأمراض في المجتمعات المحتاجة ينبع من نهجها الإنساني وإيمانها بضرورة التضامن في مواجهة مختلف التحديات.

وتناول لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعضاء فريق عمل مركز كارتر الأمريكي المشاركين في «مبادرة بلوغ الميل الأخير» الحديث حول الجهود المشتركة في مكافحة الأمراض المدارية المهملة في العالم، وفي مقدمتها مرض دودة غينيا، خاصة في ضوء إعلان أبوظبي للقضاء على مرض دودة غينيا، الذي صدر في ختام «القمة العالمية للقضاء على داء دودة غينيا 2022»، والتي عقدت أخيراً بالتعاون بين «مركز كارتر» و«مبادرة بلوغ الميل الأخير».

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